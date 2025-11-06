Hindustan Hindi News
मसूरी में अब भी पड़ रही गर्मी, चिंतित मौसम वैज्ञानिकों ने सर्दी न पड़ने क्या वजह बताई

संक्षेप: मौसम वैज्ञानिकों को मसूरी का बढ़ता तापमान चौंका रहा है। दिन का तापमान सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। वैज्ञानिकों अभी भी गर्मी की क्या वजह बताई है।

Thu, 6 Nov 2025 07:28 AMGaurav Kala देहरादून
Mussoorie Weather: नवंबर का महीना आ चुका है और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अभी भी सर्दी शुरू नहीं हुई है। एक ओर बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी में तापमान सामान्य से पांच-छह डिग्री अधिक रहने की वजह से अब भी गर्मी का अहसास हो रहा है।

बदरीनाथ धाम में मंगलवार रात से शुरू हुई बर्फबारी बुधवार सुबह तक जारी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच प्रकृति की सुंदरता को निहारा। लेकिन, नवंबर में भी मसूरी का बढ़ता तापमान मौसम वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। हालांकि, सुबह-शाम सर्दी जरूर महसूस हो रही है।

बदरीनाथ के कपाट 25 नवंबर को होने हैं बंद

बदरीनाथ के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले ही बर्फबारी ने यहां के मौसम को और ठंडा बना दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी और बर्फ की फुहारें पड़ रही हैं। जबकि, निचले इलाकों में बादलों के बीच धूप-छांव का दौर जारी है।

नवंबर में जलते थे हीटर, शर्ट पहन घूम रहे लोग

मसूरी निवासी इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के अनुसार, पहले नवंबर में यहां इतनी ठंड पड़ती थी कि हीटर के साथ ही गर्म कपड़ों की जरूरत होती थी। इन दिनों लोग दिन में शर्ट पहनकर घूमते दिख रहे हैं। गाड़ियों का प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और कम पौधरोपण तापमान बढ़ने के प्रमुख कारण हैं।

ला नीना कमजोर, इस बार सर्दी में देरी

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, भूमध्य रेखीय महासागर में 'ला नीना' की स्थिति कमजोर बनी हुई है। यह सिस्टम अभी भी स्थिर नहीं हुआ है और वायु का दबाव सक्रिय है। ऐसे में नवंबर में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। यानी जाड़े की शुरुआत में देरी संभव है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ आने पर तापमान में गिरावट हो सकती है।

मसूरी में तापमान

मसूरी में नवंबर के शुरुआती दिनों में मौसम इस प्रकार रहा। 2 नवंबर को अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री और न्यूनतम 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सामान्य तापमान क्रमशः 6.0 और 3.6 डिग्री रहा। 3 नवंबर को तापमान में हल्की गिरावट आई, अधिकतम 22.0 और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 4 नवंबर को ठंड थोड़ी बढ़ी, जब अधिकतम तापमान 20.2 और न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 5 नवंबर को दिन का अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5.0 डिग्री रहा। सभी आंकड़े डिग्री सेल्सियस में दर्ज किए गए हैं।

