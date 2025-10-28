मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर, अब देना होगा 'डबल' टैक्स

संक्षेप: Mussoorie Trip: मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर है। सरकार के ग्रीन सैस लागू करने के बाद दूसरे राज्य से आ रहे पर्यटकों को डबल टैक्स देना होगा। क्योंकि मसूरी नगरपालिका पहले ही एंट्री पर इको टैक्स वसूलती है।

Mussoorie Trip: पर्यटन स्थल मसूरी की सैर महंगी हो जाएगी। अब राज्य सरकार ने उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर ली है। मसूरी जाने वाले पर्यटकों को पहले ही इको सेस अदा करना होता है। अब उन्हें ग्रीन सेस भी अदा करना होगा। यानी डबल टैक्स देना होगा।

पहाड़ों की रानी की मसूरी के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के लिए 2010 में नगर पालिका ने इको टैक्स लेना शुरू किया था। इको टैक्स के रूप में पहले नगर पालिका टोल टैक्स वसूल करती थी। कुछ सालों से पालिका ने इको टैक्स टोल को पीपीपी मोड पर दे दिया है। इस साल अब तक ढाई करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन हो चुका है। पूर्व में इस मद से वसूले जाने वाले धन को मसूरी के विकास कार्यों जैसे हवाघर, घंटाघर, माल रोड के रखरखाव, स्ट्रीट लाइटें लगाने आदि पर खर्च किया जाता था।

वर्तमान में इको टैक्स के रूप में मिलने वाली राशि को पौधरोपण, सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है। देहरादून से मसूरी की ओर वाले वाले पर्यटकों की बसों, कारों व दोपहिया वाहनों से कोल्हूखेत स्थित टोल पर इको टैक्स लिया जाता है। बड़ी बसों से 180, कार से₹ 60, स्कूटी व बाइक से 12, मिनी बस से 120 रुपये इको टैक्स लिया जाता है। वहीं टिहरी, मसूरी, उत्तरकाशी से आने वाले वाहनों के लिए इसमें छूट है। पालिका के टीआई अनिरुद्ध चौधरी ने बताया कि इस साल कोल्हूखेत टैक्स बैरियर से 2 करोड़ 71 लाख 25 हजार रुपए अर्जित किए गए। वहीं, कार की तय राशि में ग्रीन सेस को जोड़ दें तो सेस बढ़कर करीब 140 रुपये हो जाएगा।

100 करोड़ रुपये तक के राजस्व का अनुमान अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह ने बताया कि ग्रीन सेस से हर साल उत्तराखंड को 100 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। बाहरी राज्यों के वाहनों से मिलने वाले ग्रीन सेस से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा उपायों पर खर्च का खाका भी तैयार हो चुका है।

25 हजार वाहन रोजाना ग्रीन सेस के दायरे में आएंगे उत्तराखंड में करीब 25 हजार वाहनों के ग्रीन सेसे के दायरे में आने का अनुमान है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन को उत्तराखंड में टोल टैक्स, मसूरी जाने पर इको सेस और ग्रीन सेस का भुगतान करना होगा। इससे सरकार को हर साल करीब सौ करोड़ राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इससे कॉमर्शियल वाहनों के किराये में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवहन विभाग के मुताबिक प्रदेश में बाहरी राज्यों से प्रतिदिन एक लाख के आसपास वाहन आ रहे हैं। दोपहिया और तिपहिया वाहनों, कृषि ट्रैक्टर ट्रॉली, एंबुलेंस आदि छूट के दायरे में आने वाहनों की संख्या को घटा दें तो 20-25 हजार वाहनों के ग्रीन सेस के दायरे में आने का अनुमान है।