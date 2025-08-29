mussoorie traffic jam new ropeway projects मसूरी में बनेंगे चार रोपवे प्रोजेक्ट, अहम पर्यटक स्थलों को जोड़ने की हो रही तैयारी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
mussoorie traffic jam new ropeway projects

मसूरी में बनेंगे चार रोपवे प्रोजेक्ट, अहम पर्यटक स्थलों को जोड़ने की हो रही तैयारी

मसूरी में पर्यटकों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए चार नए रोपवे बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत लाइब्रेरी चौक से जार्ज एवरेस्ट, लाल टिब्बा, कैमल बैक रोड और किंक्रेग पार्किंग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तराखंड न्यूजFri, 29 Aug 2025 05:39 AM
उत्तराखंड ममसूरी में जाम से निजात के लिए चार रोपवे प्रोजेक्ट की योजना बनाई जा रही है। गुरुवार को यूकेएमआरसी कंपनी ने इस योजना का प्रेजेंटेशन दिया। कंपनी ने बताया कि मसूरी के पर्यटक स्थलों को सीधे रोपवे से जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया गया है।

कौन से इलाके जोड़े जाएंगे?

इस योजना में लाइब्रेरी गांधी चौक से जार्ज एवरेस्ट तक 3.710 किमी, लाइब्रेरी चौक से लाल टिब्बा तक 2.830 किमी, कैमल बैक रोड से कैंपटी फॉल तक 4.670 किमी और किंक्रेग पार्किंग से चिक चॉकलेट तक 2.30 किमी को रोपवे प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। कंपनी ने जार्ज एवरेस्ट से भद्राज मंदिर तक को भी प्रोजेक्ट में रखा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

एनओसी का इंतजार

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण, एनजीटी, वन विभाग, जल संस्थान, विद्युत, एमडीडीए, छावनी और निजी भूमि से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को तभी शुरू किया जाए जब सभी से एनओसी मिल जाए। पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि इस योजना से लंढौर और कैमल बैक रोड के इलाके प्रभावित होंगे। वहां के कारोबारियों व अन्य लोगों से वार्ता करनी होगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तराखंड मेट्रो रेल बृजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मसूरी के लिए रोपवे का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय लोगों और विभागों से वार्ता की जा रही है।

Uttarakhand News

