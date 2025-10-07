BJP नेताओं के नाम पर मसूरी की 4 SBI शाखाओं को लोन माफ करने की धमकी, क्या है सच?

इस ई-मेल में मसूरी के लोगों के सभी ऋण माफ करने की बात कही गई। ऐसा न करने पर बैंक का सभी कैश, जेवर लेने और कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक रखे जाने और बैंक में आगजनी की धमकी दी गई है। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक सचिन शाह ने कोतवाली में तहरीर दी है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मसूरी स्थित चार शाखाओं को भाजपा नेताओं के नाम से धमकी भरा ई-मेल भेजने का मामला सामने आया है। इस ईमेल के बाद बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सोमवार को एसबीआई की मुख्य शाखा समेत चार शाखाओं को एक फर्जी ई-मेल भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम से भेजा गया।

इस ई-मेल में मसूरी के लोगों के सभी ऋण माफ करने की बात कही गई। ऐसा न करने पर बैंक का सभी कैश, जेवर लेने और कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक रखे जाने और बैंक में आगजनी की धमकी दी गई है। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक सचिन शाह ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

इन शाखाओं को भेजी गई ई-मेल बताया कि मेल में मुख्य शाखा सहित एसबीआई लबासना, एसबीआई लंढौर कैंट और एसबीआई गुरुनानक स्कूल शाखा शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत दी है ओर बैंकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

सहसपुर से गुंडे बुलाकर बैंक में आग लगा देंगे मुख्य प्रबंधक सचिन शाह ने बताया कि मेल में लिखा है कि हम मसूरी के शक्तिशाली लोग हैं और हमारी पुलिस जांच भी नहीं होगी। अगर हमारा बस चला तो अगले दो दिन में सहसपुर से गुंडे बुलाकर बैंक में आग लगा देंगे और बुधवार को बैंक के कर्मचारियों को घर में घुसकर गोली से उड़ा देंगे।

भाजपा नेता बोले-छवि खराब करने की कोशिश भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा ने कहा कि बैंक को फर्जी मेल पर उन्होंने पुलिस को शिकायत की है। उनके द्वारा किसी बैंक को कोई ई-मेल नहीं भेजी गई है। यह शरारती तत्वों ने उनकी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास किया है। पुलिस से मांग की गई है कि शीघ्र ऐसे असामाजिक तत्वों का पता लगाया जाए और कड़ी सजा दी जाए।