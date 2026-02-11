मसूरी में खुदकुशी करने वाले ITBP जवान पर रहस्य बना, सुसाइड के पहले प्रयास के बाद काउंसिलिंग हुई थी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चेतराम मीणा मानसिक रूप से परेशान था। उन्होंने जुलाई 2025 में भी आत्महत्या का प्रयास किया था। तब जवान की काउंसिलिंग कराई गई थी और उसकी मानसिक स्थिति पर नजर रखी जा रही थी।
मसूरी स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के प्रशिक्षण केंद्र में तैनात एक जवान द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक जवान की पहचान 38 वर्षीय कांस्टेबल चेतराम मीणा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान के दौसा जिले का निवासी था और यूनिट-14 पिथौरागढ़ में नियुक्त था। जवान इन दिनों पिथौरागढ़ यूनिट से मसूरी प्रशिक्षण के लिए आया हुआ था। जवान के बारे में जानकारी मिली है कि उसने पिछले साल जुलाई महीने में भी सुसाइड का प्रयास किया था।
पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह सूचना मिली कि ITBP सेंटर मसूरी में एक जवान ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही कोतवाली मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कांस्टेबल चेतराम मीणा कमरे की खिड़की के कुंडे से नाइलॉन की पतली रस्सी के सहारे लटके हुए थे। जवान को तुरंत सिविल अस्पताल मसूरी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की।
पहले भी आत्महत्या का प्रयास
प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि चेतराम मीणा मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। उन्होंने जुलाई 2025 में पिथौरागढ़ में भी आत्महत्या का प्रयास किया था। उस घटना के बाद जवान की काउंसिलिंग कराई गई थी और विभागीय स्तर पर उसकी मानसिक स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। इसके बावजूद इस बार वह प्रशिक्षण के दौरान यह कदम उठा बैठा।
पिथौरागढ़ में रह रहा है परिवार
पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल किसी सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया है कि कांस्टेबल चेतराम मीणा का परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ में ही रह रहा है। घटना की सूचना पर परिजन गहरे सदमे में हैं। ITBP और पुलिस विभाग द्वारा परिजनों को हर संभव सहायता दिए जाने की बात कही गई है।
