देहरादून वाले ध्यान दें! मसूरी जाने वाली गाड़ियों की एंट्री बैन, नए साल से पहले ट्रैफिक अलर्ट

संक्षेप: क्रिसमस और नए साल पर मसूरी-देहरादून में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 20-21 दिसंबर से नया प्लान लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत भीड़ बढ़ने पर मसूरी में कुठाल गेट से शटल सेवा शुरू की जाएगी और पर्यटक वाहनों को शहर के भीतर आने से रोका जाएगा।

क्रिसमस, नए साल पर मसूरी और देहरादून में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। मसूरी जाने वाले पर्यटक वाहनों को शहर के भीतर नहीं आने दिया जाएगा। वहीं मसूरी में वाहनों की भीड़ होने शटल सेवा शुरू की जाएगी।

एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि 20-21 दिसंबर के वीकएंड से ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली, रुड़की और सहारनपुर से मोहंड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों को आईएसबीटी, शिमला बाईपास, सेंट ज्यूड्स चौक, बल्लूपुर चौक, गढ़ी कैंट और जोहड़ी गांव होते हुए मसूरी रोड भेजा जाएगा। पावंटा हाईवे से आने वाले ऐसे वाहन भी बल्लूपुर चौक से यही रूट लेंगे।

दिल्ली, हरिद्वार और ऋषिकेश से जोगीवाला के रास्ते आने वाले वाहनों को मोहकमपुर फ्लाईओवर, जोगीवाला से यू-टर्न लेकर रिंग रोड, लाडपुर तिराहा, सहस्रधारा क्रॉसिंग, आईटी पार्क और कृषाली चौक होते हुए कुठाल गेट से मसूरी भेजा जाएगा। ट्रैफिक का अधिक दबाव होने से पर ये वाहन भानिवायावाला से थानों रोड होते हुए आएंगे।

मसूरी से वापसी के लिए सभी वाहनों को कुठाल गेट, ओल्ड राजपुर रोड, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, लाडपुर तिराह, छह नंबर पुलिया, जोगीवाला होते हुए वापस जाएंगे।

पीओपी के चलते आज डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक आईएमए में पासिंग आउट परेड के चलते शनिवार सुबह छह बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। परेड के चलते चकराता रोड पर आईएमए के सामने जीरो जोन रहेगा। हल्के वाहन रांगड़वाला तिराहे से टी एस्टेट की ओर डायवर्ट होंगे। जबकि, भारी वाहन शिमला बाईपास रोड से जाएंगे।

पार्किंग फुल होने पर शटल सेवा से जाएंगे पर्यटक मसूरी में 20 दिसंबर के वीकएंड से विंटर लाइन कार्निवाल, क्रिसमस, नए साल के जश्न के चलते भीड़ रहेगी। इसलिए मसूरी के लिए चार अलग-अलग प्लान बनाए गए हैं। मसूरी में पार्किंग फुल होने पर पर्यटकों को कुठाल गेट से शटल सेवा से मसूरी भेजा जाएगा। सामान्य स्थिति में पर्यटक वाहन जाएंगे। मसूरी की 70 प्रतिशत पार्किंग भरने पर प्लान-बी लागू होगा। जिसके तहत पर्यटकों के वाहन किंग क्रेग पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे। वहां से शटल सेवा से उन्हें आगे भेजा जाएगा। किंग क्रेग पार्किंग फुल होने पर प्लान-सी के तहत गज्जी बैंड पर पार्किंग कराई जाएगी। यहां से शटल सेवा चलेगी। यदि गज्जी बैंड भी भर जाता है, तो प्लान-डी लागू होगा। मसूरी शहर के भीतर कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। देहरादून शहर में राजपुर रोड आदि इलाकों में भीड़ होने पर कैनाल रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट होगा।