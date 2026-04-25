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मसूरी-देहरादून रोड पर दूसरा बैलीब्रिज शुरू, मिलेगी राहत

Apr 25, 2026 10:18 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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मसूरी-देहरादून मार्ग पर कुठालगेट शिव मंदिर के निकट निर्मित दूसरे अस्थायी बैैलीब्रिज का शुक्रवार देर रात को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण के बाद पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया है।

मसूरी-देहरादून रोड पर दूसरा बैलीब्रिज शुरू, मिलेगी राहत

मसूरी-देहरादून मार्ग पर कुठालगेट शिव मंदिर के निकट निर्मित दूसरे अस्थायी बैैलीब्रिज का शुक्रवार देर रात को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण के बाद पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया।

इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी-देहरादून मार्ग पर यातायात का दबाव काफी बढ़ जाता है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को लंबे जाम और असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्थायी पुल के निर्माण प्रस्ताव के पूरा होने तक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस टेंपरेरी बैैलीब्रिज का निर्माण कराया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा पूरा कर बेहतर काम किया है।

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जोशी ने जताया सीएम धामी का आभार

उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जनता की सुविधा के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि बैैली ब्रिज के संचालन से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, जाम की समस्या कम होगी और स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटकों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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