गंगा घाटों पर न जाएं मुसलमान, अनहोनी हुई तो क्या करोगे; विवाद के बीच वक्फ बोर्ड की अपील

संक्षेप:

गंगा घाटों में गैर हिंदुओं पर पाबंदी को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि जिन मुसलमानों की गंगा में आस्था नहीं, वे वहां न जाएं। कोई अनहोनी हुई तो क्या करोगे?

Jan 20, 2026 10:23 am IST
बीते कुछ दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों में गैर-हिंदुओं पर पाबंदी को लेकर विवाद चल रहा है। कई संतों ने कुंभ क्षेत्र और गंगा घाटों पर गैर हिन्दुओं की नो एंट्री की मांग की थी। हरिद्वार गंगा घाटों पर तो लोगों और दुकानदारों के आई कार्ड चेक करने के भी मामले सामने आए थे। विवाद बढ़ता देख अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों की आस्था गंगा और कुंभ में नहीं है, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए शम्स ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सही निर्णय लिया है। उनका कहना था कि भारत के खिलाफ लगातार साजिश और षडयंत्र किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजन में कुछ लोग किसी भी तरह की नकारात्मक हरकत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों से इनपुट भी मिले हैं।

कोई मुसलमान गंगा तट पर जाए और अनहोनी हो जाए तो..?

शम्स ने कहा, “कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो गंगा और कुंभ में आस्था नहीं रखता, अगर वहां आ जाए और कोई अनहोनी हो जाए तो आरोप किस पर लगेंगे? देश में दंगे नहीं होने चाहिए और गलत भावनाएं फैलने से बचनी चाहिए। जिनकी सच्ची आस्था है, उनका स्वागत है।”

उन्होंने यह भी कहा कि “हम अतिथि देवो भव: के सिद्धांत मानते हैं, लेकिन जो आस्था नहीं रखते, उन्हें विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।” शम्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल से स्वागत भी किया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
