कुवैत में बैठा दूल्हा, उत्तराखंड की दुल्हन; वीडियो कॉल पर निकाह; ईद पर होगी विदाई

संक्षेप: उत्तराखंड में मुस्लिम विवाह का अनोखा मामला सामने आया है। कुवैत में बैठे दूल्हे ने उत्तराखंड की दुल्हन से वीडियो कॉल पर निकाह किया। निकाह के बाद तय हुआ कि ईद-उल-फितर पर दुल्हन की रुखसती की जाएगी।

अब तक मोबाइल पर तलाक के मामले सुनने को मिलते थे, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार वीडियो कॉल पर निकाह होने का रोचक मामला सामने आया है। दूल्हा-दुल्हन उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के एक ही मोहल्ले के निवासी हैं। दूल्हा पिछले तीन साल से कुवैत में निजी कार चलाकर आजीविका कमा रहा है। दोनों ने वीडियो कॉल पर ही निकाह किया, इसके बाद तय हुआ है कि ईद-उल-फितर पर दूल्हे के घर लौटने पर दुल्हन की रुखसती की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, जसपुर निवासी रफीक ने दो माह पहले अपने पुत्र का रिश्ता मोहल्ले की एक युवती से तय किया था। रविवार को दोनों परिवारों ने एक सादे समारोह में लगभग 80 लोगों को आमंत्रित किया।

नाश्ते और भोजन के बाद एक बड़े हॉल में मौलवी, गवाह, वकील और परिजनों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के माध्यम से कुवैत में बैठे दूल्हे से निकाह की प्रक्रिया शुरू की गई। मौलवी ने जब दूल्हे से निकाह की सहमति मांगी, तो उसने मोबाइल पर तीन बार कहा-कबूल है, कबूल है, कबूल है।