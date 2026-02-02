मुस्लिम की दुकान, बजरंग दल की भीड़ और ‘मोहम्मद दीपक’; उत्तराखंड में तीन FIR की कहानी

संक्षेप: मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं और मैं ईसाई भी नहीं हूं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मैं एक इंसान हूं। क्योंकि मरने के बाद मुझे भगवान और इंसानियत को जवाब देना है, किसी धर्म को नहीं। यह कहना है उत्तराखंड के दीपक का, जो एक मुस्लिम के समर्थन में उठ खड़े हुए।

मेरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है! उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में एक हिंदू आदमी ने यह बात तब कही, जब वह एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के साथ खड़ा था। इस दुकानदार को बजरंग दल से जुड़े होने का दावा करने वाली भीड़ परेशान कर रही थी। यह पिछले हफ्ते की बात है। अब तक इस मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक दीपक पर भी दर्ज किया गया है।

एकजुटता दिखाने को नाम के आगे 'मोहम्मद' लगाया दीपक ने कहा कि उन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए अपने नाम के आगे 'मोहम्मद' लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि हम सब एक हैं। यह मामला तब शुरू हुआ जब बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम आदमी से अपने दुकान 'बाबा स्कूल ड्रेस' का नाम बदलने की मांग की। पुलिस ने बताया कि उन्होंने कहा कि यह नाम कोटद्वार के मशहूर हनुमान मंदिर सिद्धबली बाबा के नाम से भ्रम पैदा कर सकता है।

जिम चलाते हैं दीपक 46 साल के दीपक कुमार इस इलाके में एक जिम चलाते हैं। उस समय वह एक दोस्त की दुकान पर थे, जब उन्होंने देखा कि भीड़ दुकान पर बैठे 70 साल के वकील अहमद नाम के आदमी को धमका रही है। एक वायरल वीडियो में दीपक कुमार भीड़ से पूछते दिख रहे हैं कि दूसरे लोग 'बाबा' शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम आदमी क्यों नहीं? वीडियो में उन्हें यह पूछते हुए देखा जा सकता है कि यह दुकान 30 साल पुरानी है। क्या तुम इसका नाम बदलोगे?

जब भीड़ में से एक आदमी उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, और खास तौर पर उसकी पहचान जानना चाहता है, तो दीपक कुमार जवाब देता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसने बाद में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में बताया कि इसका मकसद अपनी हिंदू पहचान को साथी मुसलमानों की पहचान के साथ मिलाकर भारत के बारे में अपना विचार बताना था।

मुझे भगवान और इंसानियत को जवाब देना है उसके बाद से दीपक को धमकियां मिली हैं। पुलिस की मौजूदगी में भी कई ग्रुप उसके दरवाजे पर इकट्ठा होकर उसके खिलाफ सांप्रदायिक नारे लगा रहे हैं। उसने उन लोगों का सामना करने की कोशिश की और अपनी बात पर अड़ा रहा। दीपक ने इस बीच अपने एक वीडियो में कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं, और मैं ईसाई नहीं हूं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मैं एक इंसान हूं। क्योंकि मरने के बाद मुझे भगवान और इंसानियत को जवाब देना है, किसी धर्म को नहीं।

पहला केस न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने इस मामले में तीन केस दर्ज किए हैं। पहला मामला 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ है जो कथित तौर पर बजरंग दल और दूसरे हिंदुत्व संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कें ब्लॉक करने, नारे लगाने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने से हुई गड़बड़ी से जुड़ा है।

दूसरा केस दूसरा केस स्थानीय वकील अहमद की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गाली-गलौज और जातिवादी भाषा का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वही आदमी है जिसकी दुकान में बजरंग दल के लोग जबरन अंदर घुस आए थे।

तीसरा केस तीसरा केस दीपक कुमार और उसके कथित साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। उन पर 28 जनवरी को हुए टकराव के दौरान अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने और हिंसा की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि यह एफआईआर कोटद्वार के ही रहने वाले कमल प्रसाद ने दर्ज कराई है।

प्यार फैलाना बहुत बड़ी बात है इस बीच, दीपक ने अपने रुख का बचाव करते हुए वीडियो पोस्ट किए हैं। ऐसे ही एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश को प्यार और स्नेह की जरूरत है, न कि नफरत की। आप जितनी चाहें उतनी नफरत फैला सकते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्यार फैलाना बहुत बड़ी बात है।