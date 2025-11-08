हरिद्वार में दर्दनाक मर्डर! अंतिम संस्कार में आए शख्स को रिश्तेदार ने गला रेतकर मार डाला

संक्षेप: उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अपने भांजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए मामा को रिश्तेदार ने गला रेतकर मार डाला। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अपने भांजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए मामा को रिश्तेदार ने गला रेतकर मार डाला। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक के बीच पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला बुधवार की रात का है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने बताया कि मुख्य आरोपी नमन को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने बताया कि नमन रुड़की के वेस्ट अंबर ताालब क्षेत्र का रहने वाला था। बुधवार की रात सोनू चौहान के भांजे कुणाल पुंडीर की आग से झुलसने के कारण मौत हो गई थी। कुणाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए माम सोनू चौहान सहारनपुर से हरिद्वार आया था। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार और रिश्तेदार में विवाद बढ़ गया। सोनू चौहान के बहनोई के छोटे भाई ने गुस्से में आकर उनका गला रेत दिया। गला रेतने की वजह से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई।

सोनू की हत्या के बाद बहन ने गंगनहर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले पर बात करते हुए एसएसपी डोभाल ने बताया कि पुलिस अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम कुणाल और सोनू की हत्या के बीच संबंध की भी जांच की जा रही है।