murder in dehradun Girl body Found in Borewell Mother Hospitalized Father Bedridden Brother on the Run

बोरे में लड़की की खून से सनी लाश, मां अस्पताल में, पिता बिस्तर पर और भाई फरार

देहरादून में 22 साल की लड़की की बोरे में बंद लाश मिली है। पुलिस जांच में शक की सुई सगे भाई पर है। वह फरार है। मौत से पहले भाई-बहन में झगड़ा हुआ था। भाई नशेड़ी है। पुलिस ने भाई की तलाश तेज कर दी है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:39 AM
देहरादून में चाय के बागानों में लोगों को बरसाती नाले में बोरे के अंदर लड़की की खून से सनी लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। युवती के मुंह से खून निकल रहा था और शव को बोरे में भरकर फेंका गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और हत्या के संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद युवती का भाई फरार है, जबकि मां अस्पताल में और पिता बिस्तर पर हैं।

पहचान में पता चला कि मृतक 22 वर्षीय विशाखा, पीतांबरपुर गांव की निवासी थी। हत्या किसने की? यहां शव कैसे लाया गया? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। घटना के बाद से युवती का भाई फरार है। पुलिस का शक उस पर गया है। फिलहाल पुलिस ने युवती के मौसेरे भाई की तहरीर पर अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

लड़की के शरीर में खरोंच के निशान

स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार शव के पैर में खरोंच के निशान थे, जबकि शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई निशान नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवती की मौत मुंह दबाकर सांस रुकने से हुई और इसके बाद शव को बोरे में भरकर नाले में फेंका गया।

भाई नशेड़ी, मौत से कुछ घंटे पहले भाई-बहन में झगड़ा

पुलिस के अनुसार रविवार रात विशाखा का अपने भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। सोमवार सुबह शव मिलने के बाद उसका भाई फरार मिला और उसका मोबाइल नंबर भी बंद था। पुलिस का शक मुख्य रूप से उस पर गया है। पुलिस ने बताया कि युवती के भाई को नशे की लत थी और वह डेढ़ महीने पहले नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में नए पहलुओं को भी सामने लाने की कोशिश कर रही है।

मां अस्पताल में और पिता बिस्तर पर

पीतांबरपुर में हत्या की घटना के बाद से युवती का भाई विशाल फरार है। एसएसआई बसंत विहार दुर्गेश कोठियाल ने बताया कि विशाखा के पिता पैरालाइसिस के चलते बिस्तर पर हैं। मां बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं।

