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‘मम्मी-पापा मेरी विदाई पर रोना नहीं, गाने बजाना’; IIT के छात्र आयुष ने सुसाइड नोट में क्या-क्या लिखा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान
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आईआईटी रुड़की के छात्र आयुष राजोरिया ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके लैपटॉप पर सुसाइड नोट भी मिला है, जो उसने खुदकुशी से पहले लिखा था। आयुष ने लिखा मम्मी-पापा, मेरी अंतिम विदाई में कोई रोना नहीं। मेरी पसंद के गाने बजाना।

‘मम्मी-पापा मेरी विदाई पर रोना नहीं, गाने बजाना’; IIT के छात्र आयुष ने सुसाइड नोट में क्या-क्या लिखा
मृतक आयुष राजोरिया का फाइल फोटो

मोनू शर्मा, रुड़की

मम्मी-पापा, मेरी अंतिम विदाई में कोई रोना नहीं। मेरी पसंद के गानों की प्ले-लिस्ट जरूर चलाना...आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने से करीब एक घंटे पहले 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र आयुष राजोरिया ने अपने लैपटॉप पर सुसाइड नोट टाइप कर दिल को झकझोर देने वाली पंक्तियां लिखीं। अपने आखिरी संदेश में उसने माता-पिता से गुजारिश की कि वे आंसू बहाने के बजाय उसकी पसंद के पांच हॉलीवुड गाने—बॉब डिलन, द बीटल्स, द नेबरहुड और रेडियोहेड सुनें, जो उनको भी बेहद पसंद आएंगे।

‘जब डिग्री का उद्देश्य पता नहीं, तो जीवनभर इस दौड़ में क्यों रहें’

आयुष के सुसाइड नोट के शब्दों ने पुलिस और उसके करीबियों को अंदर तक हिला दिया। उसने अपने नोट में लिखा कि उसे इंजीनियरिंग की डिग्री और जीवनभर चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा का मतलब समझ नहीं आया। उसने सवाल उठाया कि जब किसी डिग्री के असली उद्देश्य का ही पता न हो, तो पूरी जिंदगी इस दौड़ में क्यों लगे रहा जाए। अपने माता-पिता के प्रति गहरा प्यार जताते हुए आयुष ने यह भी लिखा कि उसे खुद नहीं पता कि वह अपनी यह उलझन और परेशानी उनके साथ क्यों साझा नहीं कर पाया।

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होनहार छात्र था आयुष, दोस्तों को नहीं हो रहा यकीन

आयुष का सुसाइड नोट पढ़कर पुलिस और उसके साथी छात्र स्तब्ध हैं। दोस्तों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आयुष गुरुवार की रात तक उनके साथ हंस-बोल रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथियों के मुताबिक, आयुष पढ़ाई में काफी होनहार था और उसने अपने पहले साल की परीक्षा में भी अच्छे अंक पाए थे। उसे हॉलीवुड फिल्में देखने और अंग्रेजी गाने सुनने का शौक था, और वह अक्सर गुनगुनाता था।

आईआईटी ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा

आईआईटी रुड़की ने अपने एक होनहार छात्र के असामयिक निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। मृतक छात्र की पहचान आयुष राजोरिया के रूप में हुई है, जो संस्थान के बीएस-एमएस गणित एवं कंप्यूटिंग कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत थे। मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर आईआईटी प्रशासन की ओर से इस घटना पर गहरा खेद प्रकट किया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि संस्थान इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। आईआईटी रुड़की ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया है।

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छोटे भाई को भी दी सलाह, दूसरों की बातों का दबाव मत लेना

अपने सुसाइड नोट में आयुषने भाई के नाम भी एक भावुक संदेश छोड़ा। उसने अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जीने और दूसरों की बातों का बेवजह दबाव न लेने की सलाह दी। दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसने लिखा कि सब उसे अच्छी यादों के साथ याद रखें और उसके जाने के बाद दुखी होने के बजाय हंसते रहें। अपने करीब 19 साल के जीवन को भी याद करते हुए आयुष ने अंत में लिखा कि वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था और देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, लेकिन अब उसके भीतर आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है।

फॉरेंसिक टीम ने कमरे से जुटाए अहम साक्ष्य

आईआईटी के छात्र के आत्महत्या करने के मामले में शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम उसके कमरे में पहुंची। टीम ने कमरे से कई साक्ष्य जुटाए और अपने साथ ले गई। वहीं, पुलिस जांच में सामने आया है कि आयुष की गुरुवार की रात किसी से भी मोबाइल पर बातचीत नहीं हुई थी। लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में लिए हैं।

आयुष के भाई ने की है बीटेक की पढ़ाई

पुलिस ने सिविल अस्पताल में पहुंचे आयुष के रिश्तेदारों और परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि आयुष के भाई ने एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। रिश्तेदारों ने बताया कि आयुष अपने भाई से बहुत प्यार करता था। आयुष की मौत से मम्मी-पापा और भाई पूरी तरह से टूट चुके हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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