‘मम्मी-पापा मेरी विदाई पर रोना नहीं, गाने बजाना’; IIT के छात्र आयुष ने सुसाइड नोट में क्या-क्या लिखा

आईआईटी रुड़की के छात्र आयुष राजोरिया ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके लैपटॉप पर सुसाइड नोट भी मिला है, जो उसने खुदकुशी से पहले लिखा था। आयुष ने लिखा मम्मी-पापा, मेरी अंतिम विदाई में कोई रोना नहीं। मेरी पसंद के गाने बजाना।

मोनू शर्मा, रुड़की मम्मी-पापा, मेरी अंतिम विदाई में कोई रोना नहीं। मेरी पसंद के गानों की प्ले-लिस्ट जरूर चलाना...आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने से करीब एक घंटे पहले 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र आयुष राजोरिया ने अपने लैपटॉप पर सुसाइड नोट टाइप कर दिल को झकझोर देने वाली पंक्तियां लिखीं। अपने आखिरी संदेश में उसने माता-पिता से गुजारिश की कि वे आंसू बहाने के बजाय उसकी पसंद के पांच हॉलीवुड गाने—बॉब डिलन, द बीटल्स, द नेबरहुड और रेडियोहेड सुनें, जो उनको भी बेहद पसंद आएंगे।

‘जब डिग्री का उद्देश्य पता नहीं, तो जीवनभर इस दौड़ में क्यों रहें’ आयुष के सुसाइड नोट के शब्दों ने पुलिस और उसके करीबियों को अंदर तक हिला दिया। उसने अपने नोट में लिखा कि उसे इंजीनियरिंग की डिग्री और जीवनभर चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा का मतलब समझ नहीं आया। उसने सवाल उठाया कि जब किसी डिग्री के असली उद्देश्य का ही पता न हो, तो पूरी जिंदगी इस दौड़ में क्यों लगे रहा जाए। अपने माता-पिता के प्रति गहरा प्यार जताते हुए आयुष ने यह भी लिखा कि उसे खुद नहीं पता कि वह अपनी यह उलझन और परेशानी उनके साथ क्यों साझा नहीं कर पाया।

होनहार छात्र था आयुष, दोस्तों को नहीं हो रहा यकीन आयुष का सुसाइड नोट पढ़कर पुलिस और उसके साथी छात्र स्तब्ध हैं। दोस्तों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आयुष गुरुवार की रात तक उनके साथ हंस-बोल रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथियों के मुताबिक, आयुष पढ़ाई में काफी होनहार था और उसने अपने पहले साल की परीक्षा में भी अच्छे अंक पाए थे। उसे हॉलीवुड फिल्में देखने और अंग्रेजी गाने सुनने का शौक था, और वह अक्सर गुनगुनाता था।

आईआईटी ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा आईआईटी रुड़की ने अपने एक होनहार छात्र के असामयिक निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। मृतक छात्र की पहचान आयुष राजोरिया के रूप में हुई है, जो संस्थान के बीएस-एमएस गणित एवं कंप्यूटिंग कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत थे। मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर आईआईटी प्रशासन की ओर से इस घटना पर गहरा खेद प्रकट किया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि संस्थान इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। आईआईटी रुड़की ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया है।

छोटे भाई को भी दी सलाह, दूसरों की बातों का दबाव मत लेना अपने सुसाइड नोट में आयुषने भाई के नाम भी एक भावुक संदेश छोड़ा। उसने अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जीने और दूसरों की बातों का बेवजह दबाव न लेने की सलाह दी। दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसने लिखा कि सब उसे अच्छी यादों के साथ याद रखें और उसके जाने के बाद दुखी होने के बजाय हंसते रहें। अपने करीब 19 साल के जीवन को भी याद करते हुए आयुष ने अंत में लिखा कि वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था और देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, लेकिन अब उसके भीतर आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है।

फॉरेंसिक टीम ने कमरे से जुटाए अहम साक्ष्य आईआईटी के छात्र के आत्महत्या करने के मामले में शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम उसके कमरे में पहुंची। टीम ने कमरे से कई साक्ष्य जुटाए और अपने साथ ले गई। वहीं, पुलिस जांच में सामने आया है कि आयुष की गुरुवार की रात किसी से भी मोबाइल पर बातचीत नहीं हुई थी। लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में लिए हैं।