मुंबई पुलिस अचानक पहुंची देहरादून, फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा; 11 ठग गिरफ्तार
देहरादून में मुंबई पुलिस ने अचानक छापा मारा और फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक महिला से 2.5 लाख रुपए ठग लिए थे। इस दौरान दूसरे लोगों को भी टार्गेट कर रहे थे।
उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने शहर के एक निवासी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए देहरादून में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों से ठगी करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मानखुर्द पुलिस थाने के एक अधिकारी के अनुसार, यह फर्जी कॉल सेंटर तब सामने आया जब शहर की एक महिला ने पुलिस से शिकायत की कि जनवरी-फरवरी में कुछ लोगों ने निजी एयरलाइन में नौकरी दिलाने के बहाने उससे ठगी की गई।
महिला से ठग लिए 2.5 लाख रुपए
इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित भर्ती प्रक्रिया के नाम पर महिला से अपने बैंक खातों में करीब 2.5 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए उकसाया कि जब नौकरी नहीं मिली और आरोपियों ने उसके सवालों का जवाब देना बंद कर दिया, तब महिला ने मुंबई के मानखुर्द पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
11 ठगों को किया गिरफ्तार
इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि विस्तृत जांच के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम ने उत्तराखंड की राजधानी में एक स्थान पर छापा मारकर नौकरी के इच्छुक लोगों से ठगी करने वाले इस अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस अवैध केंद्र से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया और परिसर से नौ लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन जगहों ऐसे फर्जी कॉल सेंटर चलाने की जानकारी सामने आएगी, उन जगहों पर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि बीते कुछ सालों में पूरे देश में ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान कई राज्यों में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ और उसमें करोड़ों की ठगी का भी खुलासा हुआ। इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून में भी कार्रवाई की है।
लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार को एक फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 119 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभूति खंड थाना क्षेत्र स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर बने दफ्तरों से संचालित किये जा रहे इस फर्जी कॉल सेंटर से जालसाज देश-विदेश में ठगी करते थे। उन्होंने बताया कि वह ऑनलाइन शॉपिंग साइट से रिफंड दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करते थे।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की साइबर प्रकोष्ठ और साइबर थाने की संयुक्त टीम ने की। उन्होंने बताया कि यह कॉल सेंटर मुख्य रूप से रात में काम करता था और कथित तौर पर 'डॉलर ऐप' का इस्तेमाल करके तकनीकी धोखाधड़ी और तरह-तरह के लालच देकर लोगों को ठगता था।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान 119 लोगों को हिरासत में लिया गया। बयान के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 100 लैपटॉप, कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 178 मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सुबूत जब्त किए और शुरुआती जांच से पता चला है कि यह कॉल सेंटर 'सोलारिस सॉल्यूशन' नाम से संचालित किया जा रहा था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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