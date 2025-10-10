मुकेश अंबानी पहुंचे बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम, दर्शन के साथ की पूजा-अर्चना; दान में दी इतनी राशि

भारत के सबसे बड़े उद्योगपति ने आगे कहा कि वह लगभग 20 वर्षों से उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों जैसी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं उन्होंने पहले कभी नहीं देखीं। इस दौरान उन्होंने यहां हुए ऐतिहासिक कार्यों की जमकर तारीफ भी की।

भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे, इस दौरान यहां उन्होंने राज्य में स्थित पवित्र धार्मिक स्थलों बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर दोनों धामों में विधिवत पूजा-अर्चना कर देश और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। यहां पहुंचने पर उनका भव्य विधिवत स्वागत बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने किया और उन्हें पारंपरिक उत्तराखंडी टोपी भी भेंट की। अपनी इस यात्रा के दौरान अंबानी ने इन पवित्र मंदिरों के लिए कुल 10 करोड़ रुपए का दान दिया।

मंदिर समिति ने बताया कि दान स्वरूप मिली इस राशि का इस्तेमाल धामों के सौंदर्यीकरण, श्रद्धालु सुविधाओं के विस्तार तथा धार्मिक धरोहरों के संरक्षण में उपयोग की जाएगी। इसके अलावा अंबानी ने बद्रीनाथ में 100 कमरों के अतिथि गृह के निर्माण में मदद करने का भी आश्वासन दिया। अपनी यात्रा के दौरान अंबानी ने देवभूमि में हुए अपने अनुभव से जुड़ी कई महत्वपू्र्ण बातें भी साझा कीं।

बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में पूजा-अर्चना के बाद, अंबानी ने मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी से चार धाम यात्रा के प्रबंधन की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा का प्रबंधन बेहद व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। अंबानी ने कहा कि धामी सरकार ने यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर तीर्थयात्रियों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। ऐसी सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं अन्य तीर्थस्थलों पर कम ही देखने को मिलती हैं।

भारत के सबसे बड़े उद्योगपति ने आगे कहा कि वह लगभग 20 वर्षों से उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों जैसी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं उन्होंने पहले कभी नहीं देखीं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जमकर तारीफ भी की।

अंबानी ने यह भी कहा कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

राज्य में हाल ही में हुई बादल फटने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने जान-माल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वह और रिलायंस फाउंडेशन जरूरत के समय उत्तराखंड के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।