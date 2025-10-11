अंबानी ने किए बदरी-केदार के दर्शन,दस करोड़ रुपये दान दिए, फिर केदारसभा नाराज क्यों?

प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को बदरीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान बदरी विशाल और बाबा केदार की पूजा-अर्चना की और मंदिर समिति को 10 करोड़ रुपये का दान दिया, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुए ऐतिहासिक कार्यों की सराहना की।

प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को भगवान बदरीनाथ और बाबा केदार के दर्शन किए। मुकेश अंबानी ने सुबह साढ़े नौ बजे बदरीनाथ धाम पहुंच कर भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए। बदरीनाथ दर्शन के बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में बाबा केदार को शीश नवाया। उन्होंने दस करोड़ रुपये का दान भी दिया।

बदरीनाथ धाम के दर्शनों के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच केदारनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी ने मंदिर में करीब 15 मिनट पूजा अर्चना की। वह करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद पुजारी एवं आचार्य वेदपाठियों की मौजूदगी में उन्होंने गर्भ गृह में भगवान शिव की षोडषोपचार पूजा की। अंबानी ने बदरीनाथ-केदारनाथ भगवान के मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपये भी दान भी किये।

केदारनाथ में दर्शनों को आए प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी का सम्मान केदारसभा के बजाए बीकेटीसी अध्यक्ष के साथ आए एक सामान्य दानदाता से कराए जाने पर केदारसभा नाराज हो गई। अंबानी के दर्शन से लौटते ही केदारसभा ने मंदिर का वीआईपी गेट बंद करा दिया, जिससे यहां शाम तक वीआईपी दर्शन नहीं हो सके। हालांकि बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवान और सदस्य विनीत पोस्ती की वार्ता के बाद केदारसभा ने विरोध बंद किया। मुकेश अंबानी को बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी द्वारा अपने साथ आए एक व्यक्ति से सम्मान करवा दिया। केदारसभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष का यह बर्ताव ठीक नहीं है। वहीं इस घटना के बाद बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवान और बीकेटीसी सदस्य विनीत पोस्ती ने नाराज तीर्थपुरोहितों से वार्ता की। जिसके बाद मामला शांत हुआ। इधर, बीकेटीसी के सीईओ विजय थपलियाल से कोई जवाब नहीं मिला।