मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं... कांग्रेस विधायक का खुला चैलेंज, CM धामी के प्रोग्राम में माइक तोड़ा-कुर्सियां फेंकी
पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने जौलजीबी मेले के दौरान कई योजनाओं की घोषणा की। कांग्रेस विधायक ने कार्यक्रम में तोड़फोड़ की। अब उन्होंने प्रशासन को खुला चैलेंज किया कि गुंडागर्दी करनी है तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई और नहीं।
संतोष आर्यन, पिथौरागढ़
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेले के मंच पर हुए बवाल और उसके बाद गरमाई सियासत के बीच स्थानीय विधायक हरीश धामी ने सीधे तौर पर प्रशासन पर तीखा हमला बोला। प्रशासन की कार्यप्रणाली और पुलिसिया दबाव पर बरसते हुए विधायक ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि गुंडागर्दी करनी है, तो वे जान लें कि उनसे बड़ा गुंडा भी कोई नहीं है।
पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक सख्ती को सिरे से खारिज करते हुए धामी ने साफ कर दिया कि वे किसी भी फोर्स या दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं और जनता के हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे।शनिवार को काली-गोरी के संगम पर स्थित जौलजीबी मेलास्थल में उपजे विवाद के बाद नाराज विधायक हरीश धामी ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम करने के बजाय सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। विधायक ने अपने तल्ख तेवरों को जारी रखते हुए चुनौती भरे अंदाज में कहा कि प्रशासन चाहे जितनी मर्जी फोर्स तैनात कर ले, वे इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के मुद्दों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं।
मेले के बहाने सियासी पारा चरम पर
विधायक के इस तीखे और आक्रामक बयान के बाद सीमांत का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां जौलजीबी मेले में हुए हंगामे और मंच की तोड़फोड़ को लेकर दोनों राजनीतिक दल आमने-सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक की इस खुली चुनौती ने प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव की खाई को और चौड़ा कर दिया है। फिलहाल क्षेत्र में इस बयान की चर्चाओं का बाजार गर्म है और पुलिस-प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
सरहदें मिटाकर दिलों को जोड़ता है मेला
सियासत और हंगामे की खबरों से इतर, जौलजीबी मेले का एक ऐसा भी पहलू है जो भारत और नेपाल के अटूट सांस्कृतिक और आत्मीय रिश्तों की मिसाल पेश करता है। हर साल नवंबर के महीने में लगने वाला यह मेला दोनों देशों के बीच की सरहदों को महज एक लकीर बना देता है। काली और गोरी नदियों के संगम पर लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए नेपाल के दार्चुला, बैतड़ी और जुम्ला जैसे दूर-दराज के पहाड़ी जिलों के लोग झूला पुल पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं। बिना वीजा या जटिल कागजी कार्रवाई के, केवल आपसी विश्वास और सदियों पुराने पारिवारिक व व्यापारिक संबंधों के दम पर आवाजाही होती है। नेपाली नागरिक हस्तनिर्मित ऊनी पाखी, जड़ी-बूटियां, मसाले लेकर आते हैं, भारत से जरूरत का सामान, कपड़े और बर्तन खरीदते हैं।
बुजुर्ग बोले, उद्घाटन के दिन कभी नहीं हुआ ऐसा तमाशा
जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान मचे बवाल और राजनीतिक हंगामे को लेकर सीमांत क्षेत्र के बुजुर्ग और स्थानीय लोग खासे आहत नजर आए। मेले की परंपरा के गवाह रहे बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनूठा और अशोभनीय नजारा देखा है, जब मेले के पहले ही दिन मंच अखाड़े में तब्दील हो गया हो।
मोहन सिंह, बसंत सिंह आदि बुजुर्गों के मुताबिक, दशकों से लगते आ रहे इस ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय मेले में हमेशा से आपसी सद्भाव, भाईचारा और सांस्कृतिक मेल-जोल की परंपरा रही है, लेकिन शनिवार को जो हंगामा हुआ, उसने इस सांस्कृतिक महाकुंभ की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
साल भर के इंतजार पर फिरा पानी
मेले में ऊनी वस्त्र और स्थानीय उत्पाद लेकर पहुंचे दुकानदारों का कहना है कि वे पूरे साल जौलजीबी मेले का इंतजार करते हैं ताकि शुरुआती दिनों से ही अच्छी बिक्री हो सके। लेकिन पहले ही दिन मेले की चर्चा संस्कृति और व्यापार के बजाय विवाद और पुलिस-प्रशासन की भागदौड़ तक सिमट कर रह गई। अब सबकी नजर रविवार पर टिकी है। आयोजन समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि माहौल को देखते हुए मेला संचालन पर विचार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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