Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़mujhe booth incharge hi bana do ex chief minister harish rawat appeal to congress pcc chief ganesh godiyal
अध्यक्ष जी! मुझे बूथ इंचार्ज ही बना दो... पूर्व उत्तराखंड CM का छलका दर्द, कांग्रेस से फरियाद

अध्यक्ष जी! मुझे बूथ इंचार्ज ही बना दो... पूर्व उत्तराखंड CM का छलका दर्द, कांग्रेस से फरियाद

संक्षेप: हरीश रावत अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से अपील की है कि उन्हें कम से कम बूथ अध्यक्ष ही बना दिया जाए। साथ ही अपने भाई की भी पैरवीं की है।

Thu, 20 Nov 2025 08:59 AMGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब नया सियासी तराना छेड़ा है। उन्होंने नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया है कि धर्मपुर क्षेत्र में जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है, उन्हें वहां का अध्यक्ष बना दिया जाए। ताकि वह पार्टी के लिए अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पैतृक गांव मोहनरी से अपने भाई जगदीश रावत को भी बूथ अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खांटी राजनीतिज्ञ हरीश अक्सर अपने बयानों से चौंकाते हैं। इस बार पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर उन्होंने सार्वजनिक मंच पर नए प्रश्न छोड़े हैं। सोशल मीडिया में एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर चुके हैं। चुनाव अभियान समिति और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन वह कहां, किसके साथ कैसे काम करेंगे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली बम ब्लास्ट में नया चेहरा उत्तराखंड का सौरभ! पाक-बांग्लादेश से सीधा लिंक
ये भी पढ़ें:सूरज ढलते ही दिखना बंद; हाथ-पैरों में 13-13 अंगुली; इन 3 भाइयों को अनोखी बीमारी
ये भी पढ़ें:नो वर्क नो पे, हड़ताल पर प्रतिबंध; उत्तराखंड में सरकार की सख्ती की क्या वजह

सोशल मीडिया पोस्ट से किया हैरान

बकौल हरीश, बहुत सारे स्तरों पर मैंने अपने को खपाने का प्रयास किया तो अचानक मेरे मन में आया कि हरीश रावत इतने वर्षों से ऊपर तो तुम कुछ न कुछ कर ही रहे हो, क्यों नहीं इस बार अपने को ग्रास रूट से काम करने के लिए प्रस्तुत करते हो। हरीश ने लिखा कि अब वह अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि उन्हें धर्मपुर क्षेत्र में, जिस बूथ पर उनका नाम शामिल है, उस बूथ का अध्यक्ष बना दिया जाए।

पार्टी हाईकमान से नाखुश तो नहीं!

हरीश की इन बातों को सियासी मंच पर अगल-अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, किसी का कहना है कि हरीश अपनी भूमिका को लेकर पार्टी हाईकमान से नाखुश हैं, तो किसी का कहना है कि सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी से परहेज करने की नसीहत देने वाले नेता ही पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News Congress News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।