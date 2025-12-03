Hindustan Hindi News
मुद्रा लोन के नाम पर बड़ा घोटाला, देहरादून में 17 फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों उड़ाए

मुद्रा लोन के नाम पर बड़ा घोटाला, देहरादून में 17 फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों उड़ाए

संक्षेप:

देहरादून में मुद्रा लोन के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 17 फर्जी फर्म बनाकर भी कारोबार शुरू नहीं किया। मामले में 17 पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

Wed, 3 Dec 2025 10:43 AMGaurav Kala देहरादून
देहरादून में कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के नाम पर मुद्रा लोन में लोगों के फर्जीवाड़े करने का खुलासा हुआ है। 17 फर्म बनाकर 1.48 करोड़ रुपये का लोन लेकर मौके पर कारोबार नहीं किया गया। न ही बैंक को लोन की रकम चुकाई गई। गढ़ी कैंट स्थित यूको बैंक शाखा में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर कैंट कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर कैंट केके लुंठी ने बताया कि बैंक की गढ़ी कैंट शाखा प्रबंधक अंकिता मिश्रा ने तहरीर दी। बताया गया कि बैंक ने 17 लोगों को कारोबार बढ़ाने या शुरू करने के लिए 1.48 करोड़ रुपये का लोन दिया। लोन देने के बाद आवेदकों ने किश्त जमा नहीं की। बाद में बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया कि लोन लेने वाले कई ग्राहकों ने कागजात फर्जी दिए।

साथ ही, कई ग्राहकों ने जिस कारोबार के लिए लोन लिया था वह इकाई मौके पर मौजूद नहीं थी या बंद कर दी गई। आरोप लगाया कि इन लोगों ने साजिश रचकर बैंक को धोखा दिया और लोन की रकम को हड़प लिया। शिकायत में कुछ बिचौलियों की भूमिका भी शामिल है। इंस्पेक्टर लुंठी ने बताया कि मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। बताया कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए उन्होंने अलग-अलग उद्देश्य बताते हुए यह लोन लिए थे।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस

1. सोनिया इंटरप्राइजेज की सोनिया शर्मा निवासी निकट दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।

2. सिखा इंटरप्राइजेज की सिखा पाल निवासी डीएल रोड, डालनवाला देहरादून।

3. सीआरपी इंटरप्राइजेज के नितिन शंकर निवासी चुक्खुवाला, नेशविला रोड देहरादून।

4. रीत इंटरप्राइजेज की हरप्रीत कौर निवासी प्रकाश रेसीडेंसी, देहराखास देहरादून।

5. महादेव ट्रेडर के सोम सिंह निवासी कौलागढ़ रोड, आईपीई, देहरादून।

6. नेगी इंटरप्राइजेज के आशीष नेगी निवासी हरिपुर नवादा, देहरादून।

7. इंडियन ट्रेडिंग कंपनी के अर्जुन गुलाटी निवासी इंदिरा विहार, बल्लूपुर रोड कैलाश पुरी राजेंद्रनगर देहरादून।

8. पूजा गारमेंट्स की पूजा शर्मा निवासी मन्नूगंज, देहरादून।

9. नीलकंठ इंटरप्राइजेज के सोम सिंह निवासी कौलागढ़ रोड, आईपीई, देहरादून।

10. नटराज एसोसिएट्स के सोम सिंह निवासी कौलागढ़ रोड, आईपीई, देहरादून।

11. अनस ट्रेडर्स के अनस कुरैशी निवासी अधोईवाला, देहरादून।

12. श्री गुरुनानक ट्रेडर्स के सागर रावल निवासी सरणीमल बाजार, पलटन बाजार देहरादून।

13. मानवी फूड्स के मधुसुधन ठाकुर निवासी लेन दो, टपकेश्वर कॉलोनी देहरादून।

14. वर्मा एसोसिएट्स के अंकुश वर्मा निवासी सौंधेवाली, अमन विहार देहरादून।

15. बचपन फर्म के सुभम कुकरेजा निवासी लेन 13, आशीर्वाद एन्क्लेव, देहरादून।

16. कुबेल लक्ष्मी इंटरप्राइजेज की नमरता देव निवासी नई बस्ती चुक्खुवाला, देहरादून।

17. नीरज इंटरप्राइजेज के नीरज निवासी श्रीरामपुरम, देहरादून।

