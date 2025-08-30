muck flowed away saved miraculously 14 year old Pawan जाको राखे साइंया.. बाढ़ में बह गए, एक बकरी ने ऐसे बचा ली शख्स की जान, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के पौंसारी गांव में भारी बारिश के बाद आए मलबे में बहने के बावजूद 14 साल का एक बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गया, जो रातभर झाड़ी में फंसा रहा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSat, 30 Aug 2025 06:56 AM
जाको राखे साइयां मार सके न कोय... यह कहावत पौंसारी गांव में आई प्राकृतिक आपदा के वक्त एक बार फिर चरितार्थ हुई। भारी बारिश के कारण मलबा आने से खाईजर निवासी 14 वर्षीय पवन मकान और गोशाला के साथ बह गया था। थोड़ी देर बहने के बाद वह एक बकरे के साथ छटककर रिंगाल की झाड़ी में फंस गया। रातभर दोनों उसी झाड़ी में अटके रहे। अगले दिन सुबह गांव के देवराम ने उसे देखा और झाड़ी से बाहर निकाला। रातभर युवक के साथ रही बकरी सुबह ग्रामीणों के आने पर डर गई और नदी में कूद गई और बह गई। पवन को जिला अस्पताल भर्ती किया है।

कपकोट तहसील के पौंसारी गांव के खाईजर में गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे अतिवृष्टि के चलते रमेश जोशी और पूरन जोशी का मकान बह गया। अब वहां मकानों का नामोनिशान तक नहीं है। आफत बनकर बरसी बारिश ने रमेश जोशी के खुशहाल परिवार को उजाड़ डाला है। आपदा में रमेश जोशी की पत्नी की मौत हो गई। जबकि उनका एक पुत्र सुमित लापता है। दूसरा पुत्र पवन मलबे में बह गया था जिसकी किसी तरह जान बच गई। वह बकरियों के झुंड के साथ मबले में बहकर 100 मीटर दूर तक गया। यहां से वह एक बकरी के साथ छिटककर रिंगाल की झाड़ी में गिर गया और रात भर वहीं फंसा रहा। बकरी के साथ चिपककर उसने पूरी रात गुजारी।

शुक्रवार की सुबह गांव के ही देवराम वहां पहुंचे। उनकी नजर रिंगाल की झाड़ी पर पड़ी। वहां पवन मिट्टी से सना हुआ था। देवराम ने हिम्मत जुटाकर उसे झाड़ी से बाहर निकाला। इस दौरान रातभर झाड़ी में फंसी बकरी इतनी डरी थी कि ग्रामीणों को देखकर नीचे नदी में कूद गई और बह गई। इसके बाद पवन को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसका प्राथमिक इलाज गांव में किया। बाद में उसे जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। पूर्व शिक्षक देवीदत्त पांडे ने बताया कि 14 वर्षीय पवन भी मकान के साथ ही बह गया था। किसी को भी उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। भीषण आपदा में उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है।

बड़ा भाई गणेश बनेगा सहारा

रमेश जोशी के तीन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र गणेश दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। गुरुवार रात घटना की सूचना मिलने के बाद वह घर के लिए रवाना हो गया। अब वही पवन का सहारा बनेगा। रमेश पशुपालन के साथ यजमानी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी गणेश पर आ गई है।

