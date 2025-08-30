जाको राखे साइंया.. बाढ़ में बह गए, एक बकरी ने ऐसे बचा ली शख्स की जान

उत्तराखंड के पौंसारी गांव में भारी बारिश के बाद आए मलबे में बहने के बावजूद 14 साल का एक बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गया, जो रातभर झाड़ी में फंसा रहा।

जाको राखे साइयां मार सके न कोय... यह कहावत पौंसारी गांव में आई प्राकृतिक आपदा के वक्त एक बार फिर चरितार्थ हुई। भारी बारिश के कारण मलबा आने से खाईजर निवासी 14 वर्षीय पवन मकान और गोशाला के साथ बह गया था। थोड़ी देर बहने के बाद वह एक बकरे के साथ छटककर रिंगाल की झाड़ी में फंस गया। रातभर दोनों उसी झाड़ी में अटके रहे। अगले दिन सुबह गांव के देवराम ने उसे देखा और झाड़ी से बाहर निकाला। रातभर युवक के साथ रही बकरी सुबह ग्रामीणों के आने पर डर गई और नदी में कूद गई और बह गई। पवन को जिला अस्पताल भर्ती किया है।

कपकोट तहसील के पौंसारी गांव के खाईजर में गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे अतिवृष्टि के चलते रमेश जोशी और पूरन जोशी का मकान बह गया। अब वहां मकानों का नामोनिशान तक नहीं है। आफत बनकर बरसी बारिश ने रमेश जोशी के खुशहाल परिवार को उजाड़ डाला है। आपदा में रमेश जोशी की पत्नी की मौत हो गई। जबकि उनका एक पुत्र सुमित लापता है। दूसरा पुत्र पवन मलबे में बह गया था जिसकी किसी तरह जान बच गई। वह बकरियों के झुंड के साथ मबले में बहकर 100 मीटर दूर तक गया। यहां से वह एक बकरी के साथ छिटककर रिंगाल की झाड़ी में गिर गया और रात भर वहीं फंसा रहा। बकरी के साथ चिपककर उसने पूरी रात गुजारी।

शुक्रवार की सुबह गांव के ही देवराम वहां पहुंचे। उनकी नजर रिंगाल की झाड़ी पर पड़ी। वहां पवन मिट्टी से सना हुआ था। देवराम ने हिम्मत जुटाकर उसे झाड़ी से बाहर निकाला। इस दौरान रातभर झाड़ी में फंसी बकरी इतनी डरी थी कि ग्रामीणों को देखकर नीचे नदी में कूद गई और बह गई। इसके बाद पवन को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसका प्राथमिक इलाज गांव में किया। बाद में उसे जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। पूर्व शिक्षक देवीदत्त पांडे ने बताया कि 14 वर्षीय पवन भी मकान के साथ ही बह गया था। किसी को भी उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। भीषण आपदा में उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है।