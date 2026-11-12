खटीमा में चुनाव हारे थे धामी, ओबीसी वोटर्स साधने उतरेंगे एमपी CM मोहन यादव
उत्तराखंड चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। एमपी सीएम मोहन यादव आज खटीमा पहुंच रहे हैं। यहां वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी वोटर्स को साधेंगे।
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खटीमा में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र में पार्टी अब ओबीसी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में है। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को खटीमा पहुंच रहे हैं। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे।
एमपी सीएम मोहन यादव ओबीसी बाहुल्य मेलाघाट क्षेत्र के अशोक फार्म में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के करीब दस हजार मतदाता हैं। इनमें यादव, मौर्य और राजभर समाज की बड़ी संख्या है।
ओबीसी वोटरों को साधेंगे मोहन यादव
क्षेत्र के बंडिया, नौसर, सत्रहमील, सिसैया, खिलाड़िया, खाली महुवट, झनकईया, झाऊपरसा, बगुलिया, अशोक फार्म और मेलाघाट में ओबीसी और पूर्वांचल समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। भाजपा सम्मेलन के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को खटीमा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी से चुनाव हार गए थे।
जातीय और सामाजिक समीकरण साधने में जुटी भाजपा
इस बार पार्टी इस सीट पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री धामी भी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। मोहन यादव के दौरे को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके माध्यम से ओबीसी समाज के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सम्मेलन की जिम्मेदारी जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य को सौंपी गई है। वह क्षेत्र में लगातार संपर्क कर लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट भी आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। भाजपा इस सम्मेलन में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी कराने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए पार्टी क्षेत्र में संगठन की सक्रियता और जनसमर्थन का प्रदर्शन करना चाहती है।
‘जेनी कांड की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले’
उत्तराखंड में जेनी कांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने मामले को बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताते हुए निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा कि घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पांडे ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और शांतिप्रिय वातावरण के लिए विश्वभर में पहचान रखता है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं प्रदेश की छवि और सामाजिक सौहार्द के लिए चिंता का विषय हैं। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम मामले में घसीटे जाने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। पांडे ने आरोपों को निराधार बताया है।
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