सुसाइड करने के लिए 700 KM किया सफर, MP के भाइयों ने हल्द्वानी आकर दी जान; वजह

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सगे भाई, जिनके माता-पिता ने पांच महीने पहले आत्महत्या की थी, उन्होंने नौकरी न मिलने और तनाव के चलते हल्द्वानी आकर विषाक्त गटक लिया, जिसमें एक भाई शिवेश की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई बृजेश अस्पताल में है और पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।

मध्य प्रदेश के सगे भाइयों का हल्द्वानी आकर आत्मघाती कदम उठाना कई सवाल खड़ा कर गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ही कदम उठाना था तो दोनों ने सात सौ किमी का सफर क्यों किया। दोनों का हल्द्वानी में कोई परिचित भी नहीं है, ऐसे में दोनों यहां क्यों आए, यह सवाल भी उलझन बना हुआ है। पुलिस बृजेश की हालत में सुधार का इंतजार कर रही है, ताकि मामले का कारण स्पष्ट हो सके।

एसआई नीतू जोशी ने बताया कि शिवेश और बृजेश के माता-पिता ने पांच महीने पहले विषाक्त गटककर जान दी थी। तब से वह कभी अपने नानी-नाना तो कभी दूसरे रिश्तेदारों के यहां रह रहे थे। माता-पिता के जाने के बाद दोनों तनाव में थे। दोनों भाई लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों बिना किसी को बताए यहां आए थे।

चार दिन से बंद था फोन पुलिस के मुताबिक सीडीआर की जांच में पता चला है कि दोनों का फोन चार दिनों से बंद था। घटना की सूचना मृतक शिवेश के मौसा को दी गई है। वह हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए हैं। उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी।