MP Anil Baluni Escapes Landslide Disaster in Uttarakhand Shares Terrifying Video जायजा लेने पहुंचे थे बीजेपी सांसद, अचानक भरभराकर कर गिरा पहाड़, भागकर बचाई जान; VIDEO, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़MP Anil Baluni Escapes Landslide Disaster in Uttarakhand Shares Terrifying Video

जायजा लेने पहुंचे थे बीजेपी सांसद, अचानक भरभराकर कर गिरा पहाड़, भागकर बचाई जान; VIDEO

उत्तराखंड में भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन के बीच आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उस वक्त बाल-बाल बच गए, जब अचानक उनके सामने एक पहाड़ी ढह गई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 18 Sep 2025 10:28 AM
share Share
Follow Us on
जायजा लेने पहुंचे थे बीजेपी सांसद, अचानक भरभराकर कर गिरा पहाड़, भागकर बचाई जान; VIDEO

उत्तराखंड में इन दिनों प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। भयकंर बारिश के बाद जगह-जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इस बीच आपदा का मंजर देखने पहुंचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की जान बाल-बाल बच गई, जब अचानक एक पहाड़ी भरभराकर गिर गई। इस घटना का वीडियो साझा करते हुए सांसद ने बताया कि राज्य में इस साल आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने गहरे घाव छोड़े हैं, जिन्हें भरने में वक्त लगेगा।

बीजेपी सांसद ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि कल शाम, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते समय एक भयावह भूस्खलन का दृश्य सामने आया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक ढह गया और लोग दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। सांसद ने लिखा, 'यह दृश्य स्वयं बता रहा है कि उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है।'

इस घटना के बाद सांसद ने बाबा केदारनाथ से सभी की सुरक्षा और खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही, उन्होंने NDRF, SDRF, प्रशासन और सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। यह वीडियो न सिर्फ आपदा की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि राज्य में जारी राहत और बचाव कार्यों की चुनौतियों को भी सामने लाता है।

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।