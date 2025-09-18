जायजा लेने पहुंचे थे बीजेपी सांसद, अचानक भरभराकर कर गिरा पहाड़, भागकर बचाई जान; VIDEO

उत्तराखंड में भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन के बीच आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उस वक्त बाल-बाल बच गए, जब अचानक उनके सामने एक पहाड़ी ढह गई।

उत्तराखंड में इन दिनों प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। भयकंर बारिश के बाद जगह-जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इस बीच आपदा का मंजर देखने पहुंचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की जान बाल-बाल बच गई, जब अचानक एक पहाड़ी भरभराकर गिर गई। इस घटना का वीडियो साझा करते हुए सांसद ने बताया कि राज्य में इस साल आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने गहरे घाव छोड़े हैं, जिन्हें भरने में वक्त लगेगा।

बीजेपी सांसद ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि कल शाम, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते समय एक भयावह भूस्खलन का दृश्य सामने आया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक ढह गया और लोग दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। सांसद ने लिखा, 'यह दृश्य स्वयं बता रहा है कि उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है।'