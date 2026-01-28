पहाड़ का पानी भी दूषित! छोटे शहरों का भूजल महानगरों जैसा प्रदूषित, नई रिपोर्ट
उत्तराखंड में भूजल को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। खुलासा हुआ है कि चमोली को छोड़कर सभी आठ पहाड़ी जिलों में आयरन का स्तर अधिकतम सीमा से बहुत ज्यादा मिला है।
उत्तराखंड की शुद्ध आबोहवा के बाद अब पानी पर भी प्रदूषण का साया मंडराने लगा है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भूजल महानगरों जैसा प्रदूषित हो रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चमोली को छोड़कर सभी आठ पहाड़ी जिलों में आयरन का स्तर अधिकतम सीमा से बहुत ज्यादा मिला है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) की रिपोर्ट में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आयरन (लौह तत्व) का अधिक स्तर सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। इससे पेट, किडनी और त्वचा को नुकसान पहुंचता है। यूपीसीबी ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में भौतिक, रासायनिक, जैविक तत्वों और भारी धातुओं सहित कुल 32 मानकों पर भूजल की जांच की। कुछ जिलों में पानी की हार्डनेस तय करने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे खनिजों की मात्रा भी अधिक है।
ऊधमसिंह नगर सबसे प्रदूषित, चमोली सबसे सुरक्षित
ऊधम सिंह नगर के आईजीएल लगून, चामालिडा में आयरन की मात्रा .93 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई। उत्तरकाशी शहर में यह आंकड़ा .79 माइक्रोग्राम प्रतिलीटर पाया गया। इसके अलावा देहरादून के सेलाकुई में भूजल में आयरन की मात्रा 0.90 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली। हरिद्वार के भगवानपुर में यह .90 पाई गई। प्रदेश में सबसे शुद्ध पानी चमोली के गोपेश्वर का था। यहां पानी में आयरन की अधिकतम मात्रा .13 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई।
सॉलिड वेस्ट से समस्या
यूपीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, पहाड़ों के भूजल में 2021 के बाद से आयरन की मात्रा बढ़ने लगी है। इसकी कई वजह हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट से होने वाला प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है। यूपीसीबी पानी की निगरानी और सैंपलिंग कर रहा है, ताकि लोगों को प्रदूषित पानी से बचाया जा सके।
किडनी, लिवर को खतरा
प्रदूषित पानी का सेवन किडनी और लिवर के लिए खतरनाक है। त्वचा में सूखापन या खुजली की शिकायत भी हो सकती है। पेट में संक्रमण, ऐंठन और कब्ज के लिए भी जिम्मेदार है। अधिक आयरन से शरीर में जिंक, कैल्शियम अवशोषण क्षमता में कमी।
