'पहाड़ों के गांधी' इंद्रमणि बडोनी: उत्तराखंड आंदोलन के महानायक, जिनकी गूंज US तक पहुंची
उत्तराखंड न्यूज़

'पहाड़ों के गांधी’ इंद्रमणि बडोनी: उत्तराखंड आंदोलन के महानायक, जिनकी गूंज US तक पहुंची

आज उत्तराखंड आंदोलन के जननायक इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बडोनी जी के जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 01:29 PM


आज उत्तराखंड आंदोलन के जननायक और 'पहाड़ों के गांधी' कहे जाने वाले स्व. इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल पर लिखा कि समर्पण और तपस्या से परिपूर्ण आपकी जीवन गाथा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। वो आज भी राज्य की आत्मा में बसते हैं। शांत, सौम्य और संघर्षशील स्वभाव के बडोनी ने पूरे राज्य में आंदोलन को दिशा दी। यही कारण था कि अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने उनकी तुलना महात्मा गांधी से करते हुए उन्हें "Mountain Gandhi" कहा था। उनके जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से हैं।

बचपन से ही बडोनी विद्रोही स्वभाव के थे और अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। एक बार टिहरी में टैक्स देने से मना कर जेल गए, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वे कला, संस्कृति और शिक्षा के बड़े प्रेमी थे। कई स्कूल खोले और “गढ़वाल के लोक नृत्यों” की पहचान बढ़ाई।

शिक्षक से राजनेता और फिर आंदोलनकारी

इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी गढ़वाल के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ था। उनका जीवन अत्यंत संघर्षशील, सादा और प्रेरणादायक था। वे 1967, 1974, 1977 में देवप्रयाग से विधायक बने और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के क्रांतिकारी और गांधीवादी नेता के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने 1994 के ऐतिहासिक आमरण अनशन और जनजागरण अभियानों के जरिए राज्य निर्माण की नींव मजबूत की। उनका निधन 18 अगस्त 1999 को हुआ।

जीत ऐसी कि कांग्रेस और जनता दल के उम्मीदवारों की जमानत जब्त

1969 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में और 1977 में लखनऊ विधानसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1977 की जनता पार्टी की लहर के दौरान भी उन्होंने इतने भारी मतों से जीत हासिल की कि कांग्रेस और जनता पार्टी दोनों के उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई।

केदार नृत्य की प्रस्तुति देख नेहरू भी झूम उठे

1956 की गणतंत्र दिवस परेड में इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में “केदार नृत्य” की प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी झूम उठे थे। महात्मा गांधी की शिष्या मीराबेन से मुलाकात के बाद वे गांधीवादी विचारधारा की ओर प्रेरित हुए और संयम, सत्य व अहिंसा के पथ पर चल पड़े।

105 दिन राज्यभर में पैदल यात्रा

1988 में बडोनी ने 105 दिनों की ऐतिहासिक पदयात्रा कर हजारों गांवों में घूमकर जनता को अलग राज्य का महत्व समझाया। उनकी यह यात्रा ही आगे चलकर आंदोलन का आधार बनी।

गांधी से तुलना

अमेरिका के प्रसिद्ध अख़बार 'वॉशिंगटन पोस्ट' ने इंद्रमणि बडोनी को "पहाड़ के गांधी" कहा था और उनकी तुलना महात्मा गांधी से की थी। बीबीसी ने भी टिप्पणी की थी कि “यदि जीवित गांधी को देखना हो तो उत्तराखंड चले जाइये, वहां आज भी गांधी अपने अंदाज में विराट जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।”

उत्तराखंड रत्न से सम्मान

उनके जीवनकाल में उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद उनकी भूमिका को राज्य ने याद किया। 2016 में उन्हें “उत्तराखंड रत्न” सम्मान से मरणोपरांत नवाजा गया।

