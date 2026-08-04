पैसों के लालच में मां ने बेटी को बेचा, रकम नहीं मिली तो रची अपहरण की कहानी, 2 बार हुआ सौदा
देहरादून में एक कलयुगी मां ने अपनी 15 साल की मासूम बेटी को पैसों के खातिर बेच दिया। जब उसे रकम पूरी नहीं मिली तो अपहरण की झूठी कहानी गढ़ पुलिस में शिकायत कर दी।
देहरादून में मां-बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। चंद पैसों के लालच में एक मां ने अपनी 15 साल की बेटी का सौदा कर दिया। लालच के फेर में अंधी हो चुकी कलयुगी मां को अपनी लाडली पर तरस तक नहीं आया। जब महिला को बेटी के सौदे की रकम पूरी नहीं मिली तो उसने पुलिस में बेटी के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पीड़ित बच्ची का दो बार सौदा हुआ।
राजपुर थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय एक किशोरी के अपहरण के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस मां ने अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही बड़े गुनाह की मास्टरमाइंड निकली। कलयुगी मां ने पहले बेटी का सौदा किया और बाद में पूरी रकम नहीं मिलने तथा पकड़े जाने के डर से खुद अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी।
मां ने बेटी के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी
राजपुर थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि बीती पांच जुलाई को सहस्रधारा रोड निवासी महिला ने राजपुर थाने में अपनी बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर खुलासे को पुलिस टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस-सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को किशोरी की लोकेशन मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में मिली। इसके बाद पुलिस ने मुजफ्फरनगर में दबिश देकर आरोपी 37 वर्षीय मनीष निवासी जानसठ, मुजफ्फरनगर व 24 वर्षीय लवी कुमार निवासी फलावदा, मेरठ को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया।
किशोरी का 2 बार हुआ सौदा
पूछताछ में लवी ने बताया, उसने पिंकी मलिक नामक महिला के जरिये किशोरी को उसकी मां से खरीदा था। इसके बाद लवी ने किशोरी को मनीष को दो लाख रुपये में बेच दिया। पुलिस ने 37 वर्षीय पिंकी मलिक पत्नी सुकरम निवासी मुजफ्फरनगर व किशोरी की मां को सहस्रधारा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में नये घटनाक्रम के अनुसार केस में धाराएं जोड़ दी हैं।
लालच दिया तो मां ने कर दिया सौदा
आरोपी मां की मुलाकात कुछ समय पहले देहरादून के एक समारोह में मुजफ्फरनगर निवासी पिंकी से हुई थी। पिंकी के पैसों का लालच देने पर महिला ने 15 वर्षीय बेटी का सौदा डेढ़ लाख रुपये में कर लिया। पिंकी ने यह सौदा लवी के जरिए मनीष से दो लाख रुपये में तय किया। सौदे के तहत महिला को 80 हजार रुपये मिल चुके थे। बाकी का पैसा नहीं मिलने और बेटी के गायब होने पर अपराध खुलने के डर से उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, जो उसी पर भारी पड़ गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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