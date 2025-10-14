पति की हरकतों से तंग आकर दो बच्चों की मां नैनीताल झील में कूदी, पुलिस ने बताई वजह
नैनीताल में एक महिला पति से झगड़े के बाद नदी में कूद गई। महिला दो बच्चों की मां है और बताया जा रहा है कि पति ने नशे की हालत में उसकी पिटाई कर दी थी। दुखी होकर उसने ऐसा कदम उठाया।
नैनीताल के भीमताल में सोमवार देर शाम एक महिला ने पति से झगड़े के बाद जान देने की कोशिश की। नेपाल निवासी इस महिला ने भीमताल झील में कूद लगा दी। लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच गई। समय रहते रेस्क्यू कर महिला को झील से बाहर निकाला गया।
थानाध्यक्ष संजीत राठौड़ ने बताया कि महिला नेपाल की रहने वाली है और कुछ समय से भीमताल क्षेत्र में रह रही थी। सोमवार शाम उसका अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर महिला घर से निकल गई और सीधे झील के किनारे पहुंची। इसके बाद उसने झील में छलांग लगा दी।
आसपास मौजूद लोगों ने यह देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से महिला को झील से बाहर निकाला। समय रहते रेस्क्यू होने के कारण उसकी जान बच गई। फिलहाल महिला सुरक्षित है और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
झगड़े की असली वजह
पुलिस जांच में पता चला कि यह मामला किसी प्रेम प्रसंग या बाहरी संबंध से जुड़ा नहीं था। महिला ने बताया कि उसका पति नशे की हालत में आए दिन झगड़ा करता है और सोमवार को उसने मारपीट भी की थी। इसी से तंग आकर उसने यह कदम उठाया। महिला का एक बेटा और एक बेटी है, जो फिलहाल अपनी दादी के साथ हल्द्वानी में रहते हैं। पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया है।
