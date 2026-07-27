बाघ के जबड़े में फंसी थी सास, दराती लेकर कूदी बहू; क्या बच पाई दोनों की जान?
बाघ के सामने आने के बाद ज्यादात्तर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं मगर रामनगर से बहादुरी का मामला सामने आया है। यहां एक बहू अपनी सास को बचाने के लिए बाघ से ही भिड़ गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
जंगल में घास काटने के दौरान जब बाघ ने बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया, तो बगल में मौजूद बहू अपनी जान की परवाह किए बिना दराती लेकर बाघ से भिड़ गई। दराती के ताबड़तोड़ वार से घबराकर बाघ महिला को छोड़कर घने जंगलों की ओर भाग खड़ा हुआ। रविवार सुबह करीब नौ बजे कुनखेत निवासी 65 वर्षीय बसंती देवी पत्नी बाली राम अपनी बहू गीता के साथ पास ही स्थित एक रिजॉर्ट के समीप घास काटने गई थीं। इसी दौरान झाड़ियों में घात लगाकर बैठे बाघ ने अचानक बसंती देवी पर हमला कर दिया।
बाघ के हमले में महिला के सिर और माथे पर बाघ के पंजे के गहरे घाव हो गए। बसंती देवी की चीख-पुकार सुनते ही बहू गीता ने दराती से बाघ पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। अचानक हुए इस तीखे हमले से घबराकर बाघ बुजुर्ग महिला को छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकला।
काशीपुर में इलाज जारी, लगाए जा रहे कैमरा ट्रैप
घायल महिला को आस-पास के लोग और परिजन रामनगर अस्पताल लेकर आए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि घटना स्थल पर टीम को भेजा गया। महिला को काशीपुर के एक अस्पताल में परिजन ले गए हैं। उसकी हालत ठीक है। बताया कि महिला की बहू की बहादुरी से ही जान बच गई है। घटना स्थल पर कैमरा ट्रैप आदि लगाए जा रहे हैं।
मोहन भट्ट/ हल्द्वानी
रातभर लड़ते रहे दोनों बाघ, खौफ के साए में रहे ग्रामीण
वहीं दूसरी ओर काठगोदाम से करीब 18 किलोमीटर दूर हैड़ाखान रोड पर स्थित छकाता रेंज से लगा गुमान गांव शनिवार रात दहशत में रहा। रात भर बाघों के लड़ने की तेज आवाजें सुनाई दीं, जिससे ग्रामीण सो नहीं पाए। ग्राम प्रधान दीपू बिष्ट ने बताया कि घटना की सूचना रात में ही वन विभाग को दे दी गई थी।
ग्रामीणों को डर था कि घायल बाघ गांव की ओर आकर हमला न कर दें। इसी कारण सुबह जंगलों से सटे इलाकों में भी कोई नहीं गया। छकाता रेंज की टीम करीब 10 बजे गांव पहुंची। गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर गहरी खाई वाले क्षेत्र में टीम को दो वयस्क बाघ करीब 20 मीटर की दूरी पर मरे हुए मिले। वन अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल के आसपास काफी खून फैला था और बाघों की लड़ाई के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि टेरिटरी को लेकर हुए संघर्ष में ही दोनों बाघों की मौत हुई।
कमरों में बैठकर ग्रामीणों ने रिकॉर्ड की बाघों की आवाज
ग्रामीणों ने बताया कि बाघों के लड़ने की आवाजें इतनी तेज थीं कि वह दहशत में आ गए। घरों में सन्नाटा पसर गया था। लग रहा था मानो बाघ घर के पास ही लड़ रहे हों। कई ग्रामीणों ने घर के अंदर से इन आवाजों को रिकॉर्ड किया और बाद में मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों को सुनाया।
बाघों के शव जलाने में ही लग गए घंटों
डीएफओ कुंदन कुमार के नेतृत्व में पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम ने एक-एक कर दोनों बाघों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग की गई और नमूने सुरक्षित रखे गए। नियमों के अनुसार पीएम के बाद बाघों के शव जला दिए जाते हैं। बारिश के मौसम में गीली लकड़ियों से आग जलाने में वन कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह आग जलाकर बारी-बारी से दोनों बाघों के शव जलाए गए। सुबह 10 बजे मौके पर पहुंची टीम रात करीब आठ बजे लौटी।
‘एक संग दो बाघ मरने की पहली घटना’
आमतौर पर बाघों के बीच टेरिटरी को लेकर संघर्ष होता है। कमजोर बाघ या तो मर जाता है या घायल हो जाता है। वन अधिकारियों के अनुसार कुछ समय बाद घायल बाघ की भी मौत हो सकती है, इसलिए घायल बाघ की तलाश बढ़ा दी जाती है। लेकिन यह पहला मामला है जिसमें दोनों बाघ थोड़ी दूरी पर ही मरे हुए मिले। पूर्व पीसीसीएफ उत्तराखंड आईडी पांडे ने बताया कि उन्होंने 1966 में नौकरी ज्वाइन की थी और आज तक ऐसी घटना नहीं देखी, जिसमें दो बाघ आपसी संघर्ष में एक ही जगह और एक ही दिन मरे मिले हों।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।