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ऋषिकेश में सड़क पर दौड़ रहे करंट से मां-बेटी की मौत, 3 अफसरों पर केस; इंजीनियर सस्पेंड

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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ऋषिकेश में सड़क पर टूटी लाइन की चपेट में आकर मां और उसकी 3 साल की बेटी की मौत हो गई। महिला के साथ उसका 12 साल का बेटा भी था, लेकिन मां के दूर रहने के इशारे से उसकी जान बच गई।

Mother Daughter Killed by Current on Road in Rishikesh
करंट से मां-बेटी की मौत

ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच टूटी लाइन के कारण सड़क पर दौड़ रहे करंट से मां और तीन साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुलिस ने ऊर्जा निगम के तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला के पति की तहरीर में अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता पर लापरवाही का आरोप लगाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। विभाग ने साथ ही जांच भी तेज कर दी है।

उधर, ऊर्जा निगम के निदेशक एमआर आर्य ने मुख्य अभियंता महेश जोशी की अगुवाई में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। प्रारंभिक जांच के बाद अधीक्षण अभियंता राहुल जैन ने अवर अभियंता शंभू प्रसाद बहुगुणा को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक हरपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि 16 अगस्त की शाम उनकी 32 वर्षीय पत्नी सुमन तीन वर्षीय बेटी सृष्टि को लेकर जा रही थीं। स्कूल के पास टूटे तार के करंट से मां और बेटी की मौत हो गई।

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ऊर्जा निगम ने जांच और कार्रवाई तेज की

खदरी खड़कमाफ में टूटे बिजली के तार की चपेट में आकर मां और तीन साल की मासूम की मौत के मामले में ऊर्जा निगम ने जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को निगम निदेशक एमआर आर्य ने घटना की जांच के लिए मुख्य अभियंता महेश जोशी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है। वहीं, तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आसपास की बिजली लाइन और घटनास्थल की स्थिति की जानकारी जुटाई है। जांच रिपोर्ट जल्द निगम मुख्यालय को भेजी जाएगी।

हादसा कैसे हुआ

जानकारी के अनुसार, खदरी खड़कमाफ ग्रामसभा में रविवार शाम बारिश के दौरान सड़क पर टूटकर गिरी एलटी लाइन ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। सड़क पर जलजमाव के बीच दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से 32 वर्षीय महिला और उसकी तीन साल की मासूम बेटी की मौत हो गई। हादसे के दौरान महिला ने अपने 12 वर्षीय बेटे को दूर रहने का इशारा कर उसकी जान बचा ली। मां और बहन को करंट की चपेट में तड़पता देख बेटा घबरा गया और शोर मचाने लगा। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

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जांच समिति एम्स पहुंची तो भड़का लोगों का गुस्सा

सोमवार को जांच समिति के अधिकारी एम्स की मोर्चरी पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव कर घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली लाइन की निगरानी और रखरखाव में लापरवाही के कारण एक परिवार ने मां और मासूम बेटी को खो दिया। मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अब निगम स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में अवर अभियंता शंभू प्रसाद बहुगुणा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी की भूमिका की जांच समिति कर रही है।

जांच समिति के अध्यक्ष मुख्य अभियंता राजकुमार और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने कहा कि इससे पहले भी लाइनमैन की मौत की घटना सामने आ चुकी है। इसके बावजूद दोबारा इस तरह की घटना होना ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

एम्स में बिलखकर रोते नजर आए पिता

मृतक सुमन और तीन साल की मासूम सृष्टि के शव का सोमवार को एम्स मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया गया। पत्नी व बेटी को अचानक एक साथ खोने के गम में हरपाल सिंह बिलख कर रोते हुए दिखे। परिजन व ग्रामीण उन्हें इस दुख की घड़ी में सहारा देकर संभालते हुए भी नजर आए। हरपाल की स्थिति को देख ग्रामीणों की आंखे भी नम होती नजर आई। वहीं, ऊर्जा निगम ने अब आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है, जिसमें फौरी तौर पर तीन लाख रूपये और बाद में पांच लाख रूपये की धनराशि दी जाएगी।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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विस्तृत बायो

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