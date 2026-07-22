पानी का टैंक पूरे परिवार के लिए काल बना, जहरीली गैस से मां और दो बेटों की दर्दनाक मौत
उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अंडरग्राउंड पानी के टैंक में शटरिंग खोलने उतरे मां और दो बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया।
हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में मंगलवार को हुए दर्दनाक हादसे में मां और दो बेटों की मौत हो गई। पानी के टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान यह घटना हुई। गैस लगने से तीनों की मौत की आशंका है।
जानकारी के अनुसार, गौलापार के मानपुर गांव निवासी परिवार ने घर के पास पानी का टैंक बनवाया था। मंगलवार शाम करीब सात बजे 38 वर्षीय धर्मेंद्र बिष्ट टैंक में लगे शटरिंग खोलने उतरे थे। बताया जा रहा है कि तभी शटरिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर उनका छोटा भाई 34 वर्षीय खुशाल सिंह बिष्ट भी टैंक में उतर गया। वह भी काफी देर तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद उनकी मां 59 वर्षीय सरस्वती भी टैंक में उतर गईं।
काफी देर तक बाहर नहीं आए तो बढ़ी अनहोनी की आशंका
काफी देर तक तीनों के बाहर नहीं आने पर आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के तीनों को बाहर निकालकर डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ईएमओ डॉ. मोहित ने बताया कि तीनों को रात करीब 8.40 बजे अस्पताल लाया गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर एसओ चोरगलिया तारा सिंह राणा सहित पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंच गई।
पानी का टैंक परिवार के लिए काल बना
पानी का एक टैंक बिष्ट परिवार के लिए काल बन गई। शटरिंग खोलने के दौरान एक के बाद एक तीनों एक-दूसरे को देखने टैंक के भीतर उतरे और भीतर गैस लगने से बेहोश हो गए। तीनों को अस्पताल लाया गया लेकिन तब तक उनकी सांसें जा चुकी थीं। मूल रूप से नैनीताल जिले के ही ओखलकांडा और हाल हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र के मानपुर गौलापार निवासी 59 वर्षीय सरस्वती देवी का परिवार मूल रूप से खेती-किसानी करता है। उसका बड़ा बेटा धर्मेद्र सिंह बिष्ट कभी-कभी प्लंबर और मुख्य रूप से कृषि कार्य करता था।
जबकि छोटा बेटा खुशाल सिंह बिष्ट सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी में बिजली संबंधी कार्य करता था। बताया जा रहा है कि एक महीने पहले बिष्ट परिवार ने घर के आंगन में पानी स्टोर करने के लिए टंकी बनाई थी। जिसकी शटरिंग मंगलवार शाम करीब छह बजे खोलने के लिए धर्मेंद्र ढक्कन खोलकर टंकी में उतरा। यहां लकड़ी की बल्ली हिलाते समय ऊपर से मलबा उसके सिर पर आ गिरा। इतने में उसका छोटा भाई खुशाल यहां पहुंचा और वह भी टंकी में उतरा। टैंक के भीतर बनी गैस से दोनों सगे भाई बेहोश हो गए। दोनों कुछ देर तक जब दोनों बाहर नहीं निकले तो उनकी मां सरस्वती देवी टैंक में उतरीं और वह भी भीतर बेहोश हो गईं। नजदीक में सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति ने घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों को सूचना दी। परिजन एवं अन्य लोग तीनों को टैंक से निकालकर अस्पताल लाए। तब तक तीनों दम तोड़ चुके थे।इस घटना से हालात यह हो गए हैं कि परिवार में अब कमाने वाला कोई सदस्य नहीं बचा है। धर्मेंद्र और खुशाल की एक साथ मौत की घटना से उनके बच्चों और दोनों भाइयों की पत्नी के सामने भरण पोषण तक का संकट खड़ा हो गया है।
खुशाल की पत्नी छह माह की गर्भवती
परिजनों के अनुसार, मृतक खुशाल का एक बच्चा है। उसकी पत्नी इस समय छह माह की गर्भवती है। पति के दुनिया से चले जाने की सूचना पत्नी को अब तक नहीं दी है। खुशाल के बड़े भाई धर्मेंद्र के दो बच्चे एक बेटा, एक बेटी है। दोनों करीब सात-आठ साल के हैं। घटना के बाद दोनों भाइयों के बच्चे बार-बार अपने पिता को पुकार रहे हैं।
अंडरग्राउंड टैंक में गैस से दम घुटने से हुई मौत
सेप्टिक टैंक, सीवर लाइन, मैनहोल और अन्य बंद भूमिगत टैंकों में लंबे समय तक मल-मूत्र एवं जैविक कचरे के सड़ने से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनती हैं। इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड खतरनाक होती है, जो कुछ ही देर में बेहोश कर सकती है। वहीं कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्सीजन का स्तर घटा देती है, जिससे दम घुटने लगता है। कई बार एक के बेहोश होने पर बचाने को दूसरा व्यक्ति भी बिना सुरक्षा उपकरण टैंक में उतर जाता है तो वह भी हादसे का शिकार हो जाता है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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