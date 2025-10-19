Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़More than 9000 acres govt land in Uttarakhand recovered from land jihadis CM Pushkar Singh Dhami
उत्तराखंड में 9000 एकड़ से अधिक जमीन ‘लैंड जिहादियों’ के कब्जे से मुक्त कराई : CM पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड में 9000 एकड़ से अधिक जमीन ‘लैंड जिहादियों’ के कब्जे से मुक्त कराई : CM पुष्कर सिंह धामी

संक्षेप: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में अब तक 9000 एकड़ से अधिक जमीन 'लैंड जिहादियों' से मुक्त कराई गई है। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी ‘हरी’ या अन्य किसी रंग की चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।

Sun, 19 Oct 2025 12:40 PMPraveen Sharma देहरादून, भाषा
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में अब तक 9000 एकड़ से अधिक जमीन 'लैंड जिहादियों' से मुक्त कराई गई है। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी ‘हरी’ या अन्य किसी रंग की चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को हरिद्वार जिले के रुड़की में नवनिर्मित भाजपा दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर कहा कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी और मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और यह केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरी देवभूमि का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके साथ ही ‘लैंड जिहाद’, ‘लव जिहाद’ व ‘थूक जिहाद’ जैसी विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।

धामी ने कहा, “अब तक 9000 एकड़ से अधिक जमीन ‘लैंड जिहादियों’ से मुक्त कराई गई है। 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध ढांचो को हटाया गया है और यह काम अभी जारी है।”

उन्होंने कहा, “अब कोई भी जिहादी, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाला, कहीं हरी चादर, नीली चादर, पीली चादर, लाल चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्मवेश धारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि हाल में हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा कानून बनाकर राज्य में चलने वाले मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। धामी ने कहा कि यह कानून लागू होने के बाद राज्य में 01 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और प्रदेश के हर मदरसे में राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम लागू होगा।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक बार फिर स्प्ष्ट करना चाहते हैं कि यूसीसी किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों की समानता के लिए लाया गया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।