उत्तरकाशी में फंसे 274 पर्यटक निकाले गए, UP-दिल्ली से गुजरात तक के लोग
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आए जल प्रलय के बाद 'ऑपरेशन जिंदगी' लगातार जारी है। संकटग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गंगोत्री और धराली इलाके से अभी तक 274 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से आए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया है। बचाए गए पर्यटकों में सर्वाधिक गुजरात से हैं।
पर्यटकों को चिनूक हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया है। यहां से सभी को उनकेघरों के लिए रवाना किया जा रहा है। यह पर्यटक और श्रद्धालु धराली समेत आसपास के क्षेत्र में फंसे हुए थे। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिन 274 लोगों को निकाले जाने की उन्हें सूचना मिली थी उसमें से सर्वाधिक 131 गुजरात और 123 महाराष्ट्र से हैं। मध्य प्रदेश के 21, यूपी के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम के 5, कर्नाटक के 5, तेलंगाना और पंजाब के एक-एक पर्यटक को निकाला गया है।
इस बीच आईटीबीपी की ओर से कहा गया है कि कुल 307 श्रद्धालुओं को गंगोत्री से निकालकर मुखवा पहुंचाया गया और यहां से उन्हें हर्षिल भेजा गया।
धराली में मशीनों को पहुंचाने के काम में तेजी
भीषण बाढ़ से तबाह हुए धराली गांव में ऑपरेशन तेज करने के लिए मशीनों को पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए इन मशीनों का पहुंचा जरूरी है। लेकिन सड़कों के टूटने और मलबे से बाधित होने की वजह से दिक्कत हो रही है। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के महानिरीक्षक अरूण मोहन जोशी ने कहा, ‘हमारी प्राथमिकता आज उन्नत उपकरणों को हवाई मार्ग के जरिए मौके पर पहुंचाना है। उन्नत उपकरणों के साथ आ रही हमारी टीम बुधवार को सड़कों के अवरूद्ध होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकीं।’
भारी मलबे के नीचे लोग, निकाले जा रहे सुरक्षित बचे पर्यटक-श्रद्धालु
जोशी ने बताया कि धराली में 50 से 60 फुट ऊंचा मलबे का ढेर है और आपदा में लापता लोग उसके नीचे फंसे हो सकते हैं। जोशी ने बताया कि उन्नत उपकरण विशाल मलबे में लापता लोगों की तलाश करने में बचाव कर्मियों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी प्राथमिकता अवरूद्ध मार्गों के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालना है। उन्होंने बताया कि उनकी संख्या 300-400 हो सकती है।
धराली में लापता है बहुत से लोग
बताया जा रहा है कि धराली में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अलावा, लापता लोगों में मजदूर भी हो सकते हैं क्योंकि बाढ़ आने के समय कई होटल निर्माणाधीन थे। इसके अतिरिक्त ऐसा बताया जा रहा है कि आपदा के समय धराली में सेब के बागानों में भी कई मजदूर काम कर रहे थे। लापता लोगों में निकटवर्ती हर्षिल में प्रभावित हुए सेना के एक शिविर के 11 सैनिक भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए ‘ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार’ और खोजी कुत्तों की भी मदद लिए जाने की संभावना है।
गंगोत्री धाम के पास है धराली
धराली गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला एक प्रमुख पड़ाव है जो मंदिर से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। मंगलवार दोपहर बाद बादल फटने से खीरगंगा नदी में आयी भीषण बाढ़ में आधा धराली गांव तबाह हो गया था। बताया जा रहा है कि मलबे में कई होटल और होमस्टे भी दब गए जिसमें कई दूसरे राज्यों से आए पर्यटक भी हो सकते हैं।
