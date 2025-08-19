उत्तराखंड विधानसभा में आज से मानसून सत्र, विपक्ष के हर वार का जवाब देगी सरकार
उत्तराखंड विधानसभा में आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार और विपक्ष इसके लिए तैयार है। बीजेपी ने मानसून सत्र से पहले विधानमंडल दल की बैठक की। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
गैरसैंण में मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए भाजपा के सभी मंत्री और विधायकों को तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं। देर शाम हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में यह निर्देश दिए गए। विधानसभा परिसर में आयोजित बैठक के दौरान सभी मंत्री और विधायकों को सदन में पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया। खासकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर तर्कों और तथ्यों के आधार पर जवाब देने को कहा गया है। इस दौरान सदन में विधायकों को उपस्थिति बनाए रखने को भी कहा गया है।
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार, संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ धन सिंह रावत, रेखा आर्या के साथ कई विधायक मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को सदन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
महिला विधायकों को मिलेगा अलग कक्ष
गैरसैंण विधानसभा भवन परिसर में महिला विधायकों के लिए अलग वेटिंग और मीटिंग रूम मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून विधानसभा की तर्ज पर गैरसैंण विधानसभा में भी एक विशेष कक्ष निर्धारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा की शेष व्यवस्थाओं को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण विधानसभा का निरीक्षण किया और तैयारियों को परखा।
आपदा और अपराध का मुद्दा गूंजेगा
कांग्रेस ने गैरसैंण में मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस दौरान विपक्ष आपदा से लेकर अपराध तक का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान अव्यवस्थाएं और कानून व्यवस्था की विफलता के सवाल पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है।
सोमवार देर शाम गैरसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों चर्चा की गई। जिसमें कांग्रेस विधायकों ने अपने सुझाव दिए। आर्य ने बताया कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के साथ कांग्रेस पंचायत चुनाव में हुई धांधली का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। पूरे चुनाव में जिस प्रकार से सरकारी तंत्र के संरक्षण में प्रदेशभर में गुंडागर्दी, गोलीबारी और कांग्रेस विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त और नैनीताल के डीएम, एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। सदन के भीतर कांग्रेस विधायक विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, वहीं पार्टी संगठन की ओर से सदन के बाहर प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, प्रीतम सिंह, ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, आदेश चौहान, विरेंद्र जाति, अनुपमा रावत, रवि बहादुर, खुशाल सिंह अधिकारी, मनोज तिवारी, हरीश धामी, गोपाल राणा और विक्रम सिंह नेगी मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी बैठक में देरी से पहुंचे।
