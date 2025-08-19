उत्तराखंड विधानसभा में आज से मानसून सत्र, विपक्ष के हर वार का जवाब देगी सरकार

उत्तराखंड विधानसभा में आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार और विपक्ष इसके लिए तैयार है। बीजेपी ने मानसून सत्र से पहले विधानमंडल दल की बैठक की। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

गैरसैंण में मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए भाजपा के सभी मंत्री और विधायकों को तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं। देर शाम हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में यह निर्देश दिए गए। विधानसभा परिसर में आयोजित बैठक के दौरान सभी मंत्री और विधायकों को सदन में पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया। खासकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर तर्कों और तथ्यों के आधार पर जवाब देने को कहा गया है। इस दौरान सदन में विधायकों को उपस्थिति बनाए रखने को भी कहा गया है।

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार, संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ धन सिंह रावत, रेखा आर्या के साथ कई विधायक मौजूद रहे। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को सदन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

महिला विधायकों को मिलेगा अलग कक्ष गैरसैंण विधानसभा भवन परिसर में महिला विधायकों के लिए अलग वेटिंग और मीटिंग रूम मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून विधानसभा की तर्ज पर गैरसैंण विधानसभा में भी एक विशेष कक्ष निर्धारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा की शेष व्यवस्थाओं को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण विधानसभा का निरीक्षण किया और तैयारियों को परखा।

आपदा और अपराध का मुद्दा गूंजेगा कांग्रेस ने गैरसैंण में मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस दौरान विपक्ष आपदा से लेकर अपराध तक का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान अव्यवस्थाएं और कानून व्यवस्था की विफलता के सवाल पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है।