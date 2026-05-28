उत्तराखंड में 4 दिन बारिश, बिजली गिरने और ओलों का अलर्ट; गुड न्यूज के साथ IMD ने चेतावनी भी
Uttarakhand IMD Warning: उत्तराखंड में बारिश की गुड न्यूज के साथ मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी भी दी है। देहरादून समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।
Uttarakhand IMD Warning: उत्तराखंड में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अगले कुछ दिन तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुड न्यूज के साथ चेतावनी भी दी है। देहरादून समेत कई जिलों में अगले कुछ दिन बिजली गिरने, आंधी और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है।
मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, गुरुवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
मौसम विभाग का कहना है कि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभव है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती हैं।
विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में आगामीदो दिनों में वर्षा, गर्जन, आकाशी बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। राज्य आपातकाीन परिचालन केंद्र ने जिलों को संपर्क रहने और एहतियाती व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं।
खराब मौसम पर बाहर न निकलने की सलाह
सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान आवश्यक यात्रा से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों एवं कमजोर संरचनाओं से दूर रहें। मौसम विभाग के अनुसार, 28 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी अलर्ट जारी किया है। 29 मई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग औऱ चमोली में कई जगह भारी से भारी बारिश की संभावना है।
दो दिन बाद राहत के आसार
पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। देहरादून में बुधवार को चटख धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले दो से चार दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में दो से 4 डिग्री तक कमी आएगी।
कहां कितना तापमान
देहरादून में अधिकतम तापमान 38.5, पंतनगर में 38.4 डिग्री, नई टिहरी में 27.6 डिग्री और मुक्तेश्वर में 26.6 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।
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