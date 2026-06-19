भीषण गर्मी के बीच मानसून की नई डेट आई, IMD ने बताया- उत्तराखंड में कब होगी बारिश
Monsoon Delay in Uttarakhand: उत्तराखंड में मानसून समय से 10 दिन लेट पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने ताजा भविष्यवाणी में कहा कि मानसूनी बारिश जून के आखिर तक हो सकती है।
Monsoon Delay in Uttarakhand: देशभर में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। खासकर उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मानसून में देरी के कारण इन राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून के देर से आने की संभावना है। यह जून के आखिर तक राज्य में पहुंच सकता है। इससे पहले उत्तराखंड में मानसून की डेट 22 से 25 जून के बीच बताई गई थी।
मौसम विभाग की ताजा भविष्यावणी से उत्तर भारत में गर्मी और उमस का दौर लंबा खिंच सकता है। साथ ही खेती, पानी की उपलब्धता और समय पर बारिश पर निर्भर बुवाई के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। देहरादून में रीजनल मौसम केंद्र के डायरेक्टर सीएस तोमर ने कहा कि हाल के दिनों में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है।
जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून की एंट्री
उन्होंने बताया, "मौजूदा हालात को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि मानसून जून के आखिर तक राज्य में पहुंच जाएगा।" इस धीमी रफ्तार का असर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर पड़ने की उम्मीद है।
केरल में भी 3 दिन देरी से पहुंचा था मानसून
मौसम विभाग मानसून के आगमन की घोषणा अक्सर तब करता है, जब इसकी केरल दस्तक होती है। केरल दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश पाने वाला देश का पहला राज्य है। इस साल, मानसून केरल में तीन दिन बाद 1 जून को पहुंचा था। आईएमडी ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों से गुजर रही है और अगले कुछ दिनों में इसके तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने के आसार हैं।
मानसून की देरी की क्या वजह
अभी तक मानसून की उत्तर भारत के लिए कोई खास प्रगति नहीं है। मौसम विशेषज्ञों ने इस धीमी रफ्तार को 'अल नीनो' से जोड़ा है, जो एक मौसम पैटर्न है। इसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है। अल नीनो का संबंध अक्सर मानसून के कमजोर होने और भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश से होता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) और अन्य एजेंसियों का अनुमान है कि इस साल दक्षिण एशिया के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म और सूखे मानसून के आसार है।
25 जून तक दो जिलों को छोड़ बारिश के आसार
मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में 25 जून तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना है। बाकि जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।