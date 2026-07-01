मॉनसून की उत्तराखंड में धमाकेदार एंट्री; 4 दिन भारी बारिश, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव
Monsoon Arrives Uttarakhand: उत्तराखंड में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री हो गई। प्रदेशभर में भारी बारिश हुई। चार दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 2 जुलाई से नया पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो रहा है।
Monsoon Arrives Uttarakhand: उत्तराखंड में 30 जून को मॉनसून ने धमाकेदार दस्तक दे दी। प्रदेशभर में बारिश के साथ मॉनसून 12 जिलों में छा गया। हरिद्वार जिले में पहले दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन जल्द ही यहां भी बादलों के बरसने की संभावना है। उत्तराखंड में इस साल मॉनसून पिछले साल की अपेक्षा लगभग दस दिन की देरी से आया है, पिछले साल 20 जून को मॉनसून आया था। आने वाले तीन से चार दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।
उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया था। दून में जमकर बारिश हुई। मसूरी में दोपहर तीन बजे आसमान में बादल छाए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम सुहाना तो हुआ, लेकिन कई क्षेत्रों में जलभराव से आमजन को भारी परेशानी भी हुई।
सबसे अधिक बारिश कहां हुई
बारिश के बाद प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को सबसे अधिक बारिश चंपावत में 60 मिमी और मोहकमपुर में 56 मिमी दर्ज की गई। कालसी में 49, मालदेवता में 36, देहरादून में 35.5 मिमी बारिश हुई।
देहरादून में जमकर बरसे मेघ
देहरादून का अधिकतम पारा 33.5 डिग्री और न्यूनतम 26.3 डिग्री रहा। इससे पहले, जून का महीना सूखा बीता। जून में सामान्य से 37 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई, जिससे धान, मक्का और खरीफ की अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई। जलस्रोतों का जलस्तर भी गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार, आठ साल पहले 2017 में मॉनसून ठीक एक जुलाई को आया था, जबकि वर्ष 2010 और 2012 में इसने पांच जुलाई तक दस्तक दी थी।
2 जुलाई को नया पश्चिमी विक्षोभ
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय सूरत, इंदौर, बरेली से होकर दून और मंडी से गुजर रही है। अभी पंजाब से उत्तर बंगाल की खाड़ी तक मौसमी द्रोणिका बनी हुई है। दो जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इस वजह से एक से चार जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून बेहद सक्रिय रहेगा।
देहरादून में घंटेभर की बारिश से जलभराव
मॉनसून की पहली तेज बारिश ने ही शहर की तैयारियों की हकीकत सामने ला दी। महज एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया और लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जल निकासी को लेकर नगर निगम के दावे फेल साबित हुए।
दून में बारिश के दौरान सबसे अधिक असर प्रमुख सड़कों और बाजार क्षेत्रों में दिखा। राजपुर रोड पर जलभराव के कारण लंबा जाम लग गया। सचिवालय ग्लोब चौक से लोटस चौक तक वाहन रेंगते रहे। ईसी रोड पर द्वारका स्टोर से नैनीज बेकरी चौक तक करीब दो फीट पानी भर गया, जिससे पैदल राहगीरों और दोपहिया चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। रायपुर रोड पर चूना भट्टा पुल, सहस्रधारा क्रॉसिंग, डील कार्यालय और थानो के आसपास भी हालात बुरे रहे, जबकि कांवली रोड पर भी सड़कों की स्थिति बिगड़ी रही।
रिस्पना-बिंदाल उफनाईं, लोग सहमे
बारिश के चलते रिस्पना और बिंदाल उफान पर आ गईं, जिससे इनके किनारे बसे लोगों में दहशत फैल गई। कई घरों तक पानी पहुंच गया और लोग सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी करने लगे। पिछले साल आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पुश्ते और सुरक्षा दीवारें अब तक नहीं बनाए जाने से खतरा और बढ़ गया है। मंगलवार को तपोवन नाला, शांति विहार, वाणी विहार और दशमेश विहार क्षेत्र के नाले भी उफान पर रहे, जिससे करीब एक घंटे तक लोगों में भय का माहौल बना रहा।
नैनीताल में जमकर बारिश, दोपहर में अंधेरा
नैनीताल। नैनीताल में पिछले दो दिनों से जमकर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां एक ओर पर्यटकों को सरोवर नगरी की ओर आकर्षित किया है, वहीं स्थानीय लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ाने का काम किया है। मंगलवार को भी तेज बारिश जारी रही। आसमान में छाए घने काले बादलों और मूसलाधार बारिश के कारण दोपहर को ही अंधेरा छा गया। जिसके चलते दुकानों और वाहनों की लाइटें ऑन हो गईं। नगर पालिका की स्ट्रीट लाइटें भी जगमग नजर आईं।
चार दिन तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने चार जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंहनगर और पिथौरागढ़ में बारिश होगी। चार से छह जुलाई के बीच भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
उत्तराखंड में पहली बार व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल
दो जुलाई को प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 66 स्थानों पर अब तक की सबसे व्यापक राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इनमें से 95 प्रतिशत स्थान बिल्कुल नए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरी कवायद का निरीक्षण करेंगे।
एहतियात के साथ आज से खुलेंगे स्कूल
एक माह की लंबी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद बुधवार से हल्द्वानी सहित नैनीताल जनपद के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुलने जा रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को निशुल्क नोटबुक का वितरण भी किया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने बताया कि स्कूलों का समय सुबह 7:15 से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के महासचिव मणिपुष्पक जोशी के अनुसार निजी स्कूलों में पहले ही दिन से रूटीन पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
वहीं मॉनसून की दस्तक और नैनीताल जनपद की संवेदनशीलता को देखते हुए शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी खंड और उप शिक्षा अधिकारियों को 14 सूत्रीय सख्त गाइडलाइन जारी की है। आदेश में साफ कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
ये हैं निर्देश
● जिन स्कूलों में अभी तक ‘स्कूल आपदा प्रबंधन योजना’ तैयार नहीं है, वे इसे बनाकर बच्चों को मॉक ड्रिल कराएंगे।
● बरसात के दौरान किसी भी छात्र को असुरक्षित या जर्जर कमरों में नहीं बैठाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पंचायत भवनों में कक्षाएं चलाई जाएंगी।
● जो स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, उन्हें गिराने का प्रस्ताव 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से सीईओ कार्यालय को भेजना होगा।
● यदि किसी छात्र के स्कूल आने-जाने के रास्ते में कोई बरसाती नदी, नाला या गधेरा पड़ता है, तो वह अपने अभिभावकों की देखरेख में ही स्कूल आएगा और जाएगा।
● मॉनसून के मौसम में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए स्कूलों को पानी की टंकियों की नियमित सफाई रखने और परिसर में कहीं भी पानी जमा न होने देने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।