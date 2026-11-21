सनातन धर्म को लेकर शंका या चिंता की जरूरत नहीं, दुनिया को भारत से उम्मीद: मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि सनातन धर्म के उत्थान को लेकर किसी तरह की शंका या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके समाधान के लिए दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि किसी भी संगठन के लिए सौ वर्ष की यात्रा पूरी करना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसे इतने लंबे समय तक अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव के साथ संचालित रखना उससे भी बड़ी साधना है। ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं सामने नहीं आते, बल्कि योग्य व्यक्तियों और संगठनों को माध्यम बनाकर उनसे पुरुषार्थ कराते हैं। सनातन धर्म के उत्थान को लेकर किसी तरह की शंका या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके समाधान के लिए दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। भागवत शनिवार को हरिद्वार के शांतिकुंज में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित माता भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी समारोह के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे।
संघ के कार्य ईश्वरीय उद्देश्य से जुड़े हैं
उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार और संघ के कार्य ईश्वरीय उद्देश्य से जुड़े हैं। किसी भी संगठन की सौ वर्ष की यात्रा में शुरुआत में उपेक्षा और विरोध जैसी चुनौतियां आती हैं, लेकिन निरंतर सेवा और समर्पण से समाज में विश्वास पैदा होता है और समर्थन मिलने लगता है। अनुकूल परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। व्यक्तिगत हित और आकर्षण से ऊपर उठकर संगठन के उद्देश्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने भगवान हनुमान को दुनिया के सभी सेवाभावी कार्यकर्ताओं का आदर्श बताते हुए कहा कि जिस तरह हनुमान जी ने स्वयं को रामकार्य के लिए समर्पित किया, उसी तरह प्रत्येक कार्यकर्ता को सनातन संस्कृति और समाज निर्माण के कार्य में पूरी निष्ठा से जुटना चाहिए।
दुनिया को सनातन चिंतन से उम्मीद
डॉ. भागवत ने कहा कि सनातन धर्म का उत्थान निश्चित है। वर्तमान विश्व ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनका समाधान उसके पास नहीं है। दुनिया को भारतीय संस्कृति और सनातन चिंतन से उम्मीद है। मानवता को दिशा देने की क्षमता भारत की संस्कृति में निहित है। इसलिए कार्यकर्ताओं को स्वयं को योग्य बनाकर राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना होगा।
सौभाग्य के उदय का ऐतिहासिक अवसर
जन्मशताब्दी समारोह के दलनायक डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि यह आयोजन सौभाग्य के उदय का ऐतिहासिक अवसर है। महर्षि अरविंद के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 इतिहास के पन्नों में दिव्य ज्योति के अवतरण के वर्ष के रूप में जाना जाएगा। परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा का संपूर्ण जीवन तप, त्याग, साधना और समाज निर्माण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जिस विराट संकल्प और संगठन शक्ति के साथ अश्वमेध महायज्ञों का संचालन किया, वह अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। इससे पहले जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने कहा कि किसी भी संस्था की वास्तविक आत्मा उसके भवन, संसाधनों या विस्तार में नहीं, बल्कि वहां कार्य करने वाले लोगों के चरित्र, साधना, समर्पण और जीवन मूल्यों में होती है।
माता भगवती देवी शर्मा की स्मृति में डाक टिकट जारी
जन्मशताब्दी समारोह में माता भगवती देवी शर्मा के तप, त्याग, सेवा और मातृत्व से ओतप्रोत जीवन को समर्पित विशेष स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया गया। डॉ. मोहन भागवत, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम और समारोह के दलनायक डॉ. चिन्मय पंड्या ने संयुक्त रूप से डाक टिकट का अनावरण किया। वक्ताओं ने माताजी के जीवन को नारी जागरण, सेवा और सामाजिक चेतना का प्रेरक उदाहरण बताया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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