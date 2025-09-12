modi meeting congress protest uttarakhand arrest देहरादून में पीएम मोदी से मिलने जा रहे कांग्रेसी गिरफ्तार, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
देहरादून में पीएम मोदी से मिलने जा रहे कांग्रेसी गिरफ्तार, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका और गिरफ्तार किया, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या बताया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से आपदा राहत पैकेज और पुनर्वास के लिए सहयोग की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 12 Sep 2025 05:30 AM
उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस वर्करों के बीच नोकझोंक हो गई। पुलिस ने कांग्रेस वर्करों को वाहनों में बैठा लिया। कांग्रेसियों ने कहा कि गिरफ्तारी होना लोकतंत्र की हत्या है।

गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन पर उन्हें ज्ञापन देने जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेस वर्करों को विधानसभा के समीप रोक लिया। कांग्रेसियों ने उन्हें जाने देने की बात कही लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इसे लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि यह गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। वह राज्य के नागरिक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने जा रहे थे। बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र रचते हुए बलपूर्वक रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए घातक है। वह ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सही स्थिति से अवगत करना चाहते थे। कहा कि उत्तराखंड में हाल में आई प्राकृतिक आपदा से जन-धन की भारी हानि हुई है। सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। मुआवजा देने वाले मानक इतने कठोर एवं जटिल हैं कि पीड़ित परिवारों को समयबद्ध और पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड सरकार को विशेष आपदा पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराया जाए ताकि पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र संपन्न हो सके। प्रदर्शन करने वालों में हरेंद्र बेदी, लकी राणा, कमलकांत, अभय कत्युरा, प्रियांशु धामी, प्रिंस शर्मा और विशाल ऋषभ आदि मौजूद थे।

कांग्रेस का प्रदर्शन सस्ती लोकप्रियता : आशा

देहरादून। भाजपा ने महिला कांग्रेस के प्रदर्शन को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एजेंडा बताया। पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि जो आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए एक दिन भी नहीं गए वे अब प्रधानमंत्री से मिलने की ड्रामेबाजी कर रहे हैं।

गुरुवार को मीडिया को जारी बयान में नौटियाल ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से समूचा प्रदेश आपदा का साहस से सामना कर रहा है और विपक्ष रोज झूठे आरोप लगाने में जुटा है। प्रदेश सरकार ग्राउंड जीरो पर रहकर प्रभावितों की तकलीफ को दूर करने के प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस नेता भ्रम फैलाकर प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं।

उत्तराखंड को बीस हजार करोड़ का राहत पैकेज दें

देहरादून। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री से आपदा राहत और राज्यहित में हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज्य आगमन पर उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा। ज्ञापन में राज्य में आई भीषण आपदा, जन-धन की क्षति और उपेक्षित जनहित मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा से व्यापक तबाही हुई है। इसे राष्ट्रीय आपदा का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया जाए।

1,200 करोड़ का ऐलान जनता से मजाक : शर्मा

कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण शाम को किया जबकि पहाड़ों में उस समय तक अंधेरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से 5000 करोड़ की मांग की थी। कांग्रेस ने 20,000 करोड़ रुपये की मांग की थी। प्रधानमंत्री ने केवल 1200 करोड़ रुपये की घोषणा की। यह मदद नहीं, बल्कि पहाड़ और यहां की जनता के साथ मजाक है।

