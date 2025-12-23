नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, उत्तराखंड के 10 लाख परिवारों को फिर मिलेगा सस्ता गेहूं

संक्षेप: नए साल पर उत्तराखंडवासियों को मोदी सरकार का तोहफा। दस लाख परिवारों को दोबारा पांच किलो सस्ता गेहूं मिलेगा। केंद्र ने उत्तराखंड में दो साल पुरानी व्यवस्था को फिर बहाल किया है।

उत्तराखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफवाई) के तहत आने वाले राज्य के 10 लाख परिवारों को नए साल से रियायती मूल्य पर पांच किलोग्राम गेहूं मिलना दोबारा शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए फॉर्मूला बदलते हुए दो साल पुरानी व्यवस्था दोबारा बहाल कर दी।

पिछले दो साल राज्य के एसएफवाई राशन कार्ड पर केवल 7.5 किलो चावल ही मिल रहा था। एक जनवरी से प्रति राशन कार्ड ढाई किलोग्राम चावल और पांच किलोग्राम गेहूं मिलेगा। सोमवार शाम संपर्क करने पर अपर खाद्य आयुक्त पीएस पांगती ने केंद्र सरकार का पत्र मिलने की पुष्टि की। हिन्दुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसी अनुपात में राज्य के लिए नए अनाज का आवंटन किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013-14 में लागू हुई थी: राज्य में वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) लागू होने पर राज्य के 15 हजार रुपये मासिक आय वाले 12 लाख से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आ गए थे। केंद्र सरकार के मानक के अनुसार एनएफएसए का लक्ष्य 60.92 लाख था। इसमें दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से दो किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से तीन किलो चावल दिया जाता है। हालांकि कोरोना और उसके बाद से केंद्र सरकार अनाज को मुफ्त ही दे रही है।

एनएफएसए से छूटे राज्य के बाकी पात्र 40 लाख लोगों को रियायती अनाज देने के लिए अक्टूबर 2015 में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी। इसमें 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ढाई किलो चावल और 8.60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पांच किलो गेहूं देना तय किया गया।

सरकारी चावल के लिए तरसे आम लोग दिसंबर में चावल की आपूर्ति न होने से कार्ड धारकों को चावल नहीं मिल पा रहा है। इससे सभी जिलों में सरकारी राशन की दुकानों पर चावल का संकट पैदा हो गया है। यदि समय रहते चावल का कोटा नहीं मिला तो स्कूलों में मिड डे मील का भी संकट खड़ा हो सकता है।

खरीद प्रक्रिया बदलने से खड़ी हुई परेशानी चावल खरीद की प्रक्रिया बदलने से किसी भी जिले को चावल का कोटा नहीं मिला है। इससे लोगों के सामने चावल का संकट खड़ा हो गया है। पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चावल के कोटे के लिए समय रहते डिमांड भेजी गई थी, लेकिन अभी मुख्यालय से आपूर्ति नहीं हो पाई है। लोग बार-बार चावल के लिए राशन की दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है।

स्कूलों में भी खत्म होने वाला है स्टॉक राज्य में चावल की आपूर्ति बाधित होने की वजह से आम लोगों को कोटा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन स्कूलों में अभी किसी तरह मिड डे मील के लिए चावल की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यदि दिसंबर अंत तक चावल का कोटा नहीं आता तो मिड डे मील में चावल खिलाया जाना मुश्किल हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर इधर-उधर से लाकर मिड डे मील के लिए चावल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कुमाऊं में भी चावल संकट कुमाऊं के छह जिलों में दिसंबर का चावल का कोटा नहीं पहुंचा है। हालांकि, सरकारी स्कूलों में पुराना स्टॉक होने के कारण अभी किसी भी विद्यालय में मिड डे मील का संकट सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में मिड डे मील के लिए एक से डेढ़ महीने का अतिरिक्त चावल रिजर्व में भी रखा जाता है। राशन विक्रेताओं ने दिसंबर अंत तक चावल का कोटा पहुंचने की संभावना जताई है।

आंगनबाड़ी में चावल बंद हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर चावल बंटना बंद हो गया है। सीडीपीओ सुरेखा ने बताया कि जुलाई से चावल नहीं मिल रहा है। बच्चों को दलिया-सत्तू दिया जा रहा है। विकल्प के रूप में बालभोग दिया जाता है।