मोदी सरकार के फैसले से उत्तराखंड के 1200 अग्निवीरों की भी नौकरी बढ़ेगी, परिजनों ने नई मांग उठाई
मोदी सरकार के फैसले से उत्तराखंड के 1200 अग्निवीरों की भी नौकरी बढ़ेगी। नैनीताल जिले के कुल 144 अग्निवीर 31 जनवरी तक रिटायर होने वाले थे। इस बीच जवानों के परिजनों ने नई मांग उठाई है।
अग्निवीरों को दो साल के सेवा विस्तार के फैसले के दायरे में तात्कालिक रूप से उत्तराखंड के 1200 अग्निवीर आएंगे। इस वर्ष दिसंबर में इनमें से 800 से ज्यादा चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले थे। फिलहाल सेना में राज्य के करीब 42 सौ नौजवान अग्निवीर के रूप में सेवाएं रहे हैं।
राज्य सरकार ने सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के रोजगार व पुनर्वास की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग से हटाकर सैनिक कल्याण विभाग को दे दी है। सैनिक कल्याण सचिव युगल किशोर पंत ने इसके आदेश किए हैं। मालूम हो सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य में सरकारी सेवाओं, खासकर वर्दीधारी पदों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सरकार पहले ही कर चुकी है। सरकार ने छह सदस्यीय अग्निवीर प्रकोष्ठ का गठन भी किया है। कार्यकाल एक साल का रखा गया था लेकिन अब सरकार को इस प्रकोष्ठ को लेकर व्यवस्था को संशोधित करना होगा।
सीएम धामी ने केंद्र का आभार जताया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए दो साल के ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय कैबिनेट का हार्दिक आभार। यह निर्णय युवाओं के सामर्थ्य पर विश्वास और राष्ट्रसेवा के प्रति उनके समर्पण को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
‘कम से कम 15 साल किया जाए कार्यकाल’
अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार देने के ऐलान के बाद अब उनके परिजनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। परिजनों का कहना है कि पहले ही अग्निवीरों का सेवाकाल चार साल निर्धारित किया गया है। 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने से उनके भविष्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के परिजनों का मानना है कि केवल दो साल की अतिरिक्त सेवा से युवाओं की भविष्य संबंधी चिंताएं दूर नहीं होंगी। इसके बजाय अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति और लंबी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। हल्द्वानी के शीशमहल निवासी देवेंद्र मेहरा का बेटा लवकुश सिंह करीब डेढ़ साल पहले अग्निवीर बना है।
देवेंद्र का कहना है कि अग्निवीरों का सेवाकाल छह साल नहीं, बल्कि कम से कम 15 साल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को न तो पेंशन की सुविधा मिल रही है और न ही पर्याप्त वेतन। ऐसे में दो साल का सेवा विस्तार उनके भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकता। वहीं, हल्द्वानी निवासी कुंवर सिंह का बेटा तीन साल पहले अग्निवीर बना था। कहा कि दो साल एक्सटेंशन के बजाय स्थायी किया जाना चाहिए। अग्निवीरों को भविष्य की चिंता से मुक्त रखने के लिए नियमित सेवा का अवसर जरूरी हैं। ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार और भविष्य की स्थिरता दोनों मिल सकें।
नैनीताल में रिटायर होने वाले थे 144 अग्निवीर
जिन सैनिक कल्याण सेनि.कर्नल अधिकारी रमेश भट्ट ने बताया कि नैनीताल जिले के कुल 144 अग्निवीर 31 जनवरी तक रिटायर होने वाले थे। इसी साल 31 दिसंबर को पहले बैच के जिले के 123 और 31 जनवरी 2027 को दूसरे बैच के 21 अग्नि वीर सेवानिवृत्ति होने वाले थे।
ये सुविधाएं हैं अग्निवीरों को
● सरकारी सेवा में समूह ग के वर्दीधारी पदों की भर्ती में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
● वीर उद्यमी योजना में कुल लक्ष्य के 10 लाभार्थी पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर रहेंगे
● स्वरोजगार योजना में विभिन्न मानक के अनुसार 15 से 30 प्रतिशत तक की सब्सिड़ी
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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