रोजगार और पर्यटन को उड़ान देगा मॉडर्न लैंड पोर्ट; नेपाल PM और मोदी साथ में करेंगे शिलान्यास
भारत और नेपाल सीमा पर बनबसा में मॉडर्न लैंड पोर्ट परियोजना का पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जल्द शिलान्यास कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई दिशा देगा।
Modern Land Port: भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के बनबसा (गुदमी) क्षेत्र में अत्याधुनिक लैंड पोर्ट बनने जा रहा है। इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जल्द कर सकते हैं। यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लैंड पोर्ट का निर्माण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से किया जाएगा। बनबसा-महेंद्रनगर सीमा पर बनने वाला यह पोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें कस्टम, इमिग्रेशन, सुरक्षा जांच, कार्गो हैंडलिंग और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल होंगी।
परियोजना के क्या फायदे
इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधियां और अधिक सुगम और तेज होंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों और छोटे व्यापारियों को सीधे नेपाली बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे उनके उत्पादों को नया बाजार और बेहतर कीमत मिल सकेगी। इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आवागमन अधिक व्यवस्थित और आसान हो जाएगा।
लैंड पोर्ट से अव्यवस्था में भी कमी
लैंड पोर्ट के निर्माण से सीमा पर लगने वाली भीड़, जांच में लगने वाला समय और अव्यवस्था में भी कमी आएगी। आधुनिक तकनीक और व्यवस्थाओं के जरिए यात्रियों और व्यापारिक वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन की लागत में कमी आने की संभावना है।
इसके साथ ही, यह परियोजना सीमावर्ती इलाकों के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि यह लैंड पोर्ट उत्तराखंड के आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ भारत-नेपाल संबंधों को भी और मजबूत करेगा।
पहले चरण में पांच सौ करोड़ रुपये हो चुके मंजूर
सतपाल महाराज ने बताया कि परियोजना के पहले चरण के लिए करीब 500 रुपये करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। पर्यावरण मंजूरी, 84 एकड़ वन भूमि हस्तांतरण समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं।
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