रील्स का चस्का कर रहा मन को बीमार, उड़ जा रही नींद; अस्पताल पहुंच रहे लोग

मोबाइल पर घंटों तक रील्स देखने, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण लोग सिरदर्द, चिड़चिड़ेपन और नींद में कमी के शिकार होकर बीमार पड़ रहे हैं, जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में हर दिन 15 से 20 मामले 'नेट एडिक्शन' से संबंधित आ रहे हैं।

मोबाइल में घंटों तक रील्स देखने का चस्का, सोशल मीडिया, शॉपिंग ऐप पर व्यस्तता और ऑनलाइन गेमिंग की लत लोगों को बीमार कर रही है। ऐसे लोग सिरदर्द और नींद में कमी के साथ चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं।

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानसिक रोग विभाग की एचओडी डॉ. जया नवानी ने बताया कि रोजाना की ओपीडी औसतन सौ तक पहुंच जा रही है। 15 से 20 लोग नेट एडिक्शन के शिकार होते हैं। महिलाओं में रील्स देखने की समस्या बढ़ी है। वे सोशल मीडिया में लाइक्स, कमेंट के चक्कर में ज्यादा समय गुजार रही हैं। उन्हें खुद को खेलकूद, योगा, व्यायाम, पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी जा रही है।

डॉक्टरों को बनाएंगे एक्सपर्ट प्रदेश में आ रही आपदाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब हर अस्पताल में डॉक्टरों को प्रभावितों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने को लेकर एक्सपर्ट बनाया जाएगा। स्टेट मानसिक अस्पताल सेलाकुई में 17 अक्तूबर से बंगलौर निमहंस के विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे। इस बारे में सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि हर अस्पताल से एक डॉक्टर को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।