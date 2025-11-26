उत्तराखंड में मॉब लिंचिंग के मुख्य आरोपी भाजपा नेता का सरेंडर, क्या है मामला
रामनगर में बीते दिनों मीट को लेकर मॉब लिंचिंग मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियों हो चुकी हैं। मुख्य आरोपी भाजपा नेता ने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कोतवाली में घंटों ड्रामा चला।
उत्तराखंड के रामनगर मॉब लिंचिंग प्रकरण में मुख्य आरोपी भाजपा नेता मदन जोशी ने कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। वह रानीखेत हाईवे होते हुए स्कूटी से कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने आरोपी मदन जोशी को पकड़ कर कोर्ट में पेश किया, जहां से भाजपा नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुर्की का नोटिस व जमानत खारिज होने के बाद भाजपा नेता ने आत्मसमर्पण किया है।
इस मामले में 23 अक्तूबर को एक डी-फ्रिजर वाहन में वैध कागजात के साथ लाए जा रहे मांस को प्रतिबंधित मांस बताकर वाहन चालक नासिर के साथ मारपीट की गई थी। बैलपड़ाव चौकी में पुलिस के सामने वाहन में तोड़फोड़ भी गई। पुलिस ने चालक नासिर की पत्नी नूरजहां की तहरीर पर भाजपा नेता मदन जोशी समेत पांच नामजद और कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। मदन जोशी पर भीड़ को उत्तेजित कर गंभीर घटना को अंजाम देने का आरोप था। एसआईटी का गठन कर पूरे प्रकरण की जांच की गई। फरार चल रहे मदन जोशी के विरूद्ध कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट लिया गया। कुर्की वारंट को उनके घर पर चस्पा किया गया। कई जगहों पर टीमें मदन की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही थी।
कोतवाली का किया गेट बंद
भाजपा नेता मदन के स्कूटी से कोतवाली पहुंचते ही बाहर खड़े समर्थकों ने भी अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने कोतवाली का गेट बंद कर दिया। पुलिस वाहन से मदन को मेडिकल के लिए ले गई, इसके बाद कोर्ट में पेश किया।
मदन के समर्थन में लगे नारे, विधायक भी पहुंचे
मदन के कोतवाली पहुंचते ही वहां खड़े समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कोतवाल, सीओ ने उन्हें किसी तरह समझाया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित कई नेता भी पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा है। मदन के घर पर दस दिसंबर तक कुर्की का नोटिस चस्पा किया था।
पुलिस को दिया चकमा
भाजपा नेता मदन जोशी की गिरफ्तारी को पुलिस की चार टीमें लगी थीं। रामनगर के अलावा देहरादून, दिल्ली समेत कई जगहों पर तलाश की जा रही थी। मंगलवार सुबह छह बजे भी रामनगर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। मदन नाटकीय ढंग से कोतवाली पहुंच गए। पुलिस की टीमें देखती ही रह गईं।
खुद को निर्दोष बताया
मदन जोशी ने आत्मसमर्पण से पहले एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने पहले जिन लोगों के नाम पुलिस को दिए थे, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जोशी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके परिवार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया है।
एक आरोपी अब भी फरार
कोतवाल ने बताया कि अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है, जबकि दो लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। अभी एक आरोपी फरार है, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।
पहले से अलर्ट थी पुलिस
बीते सोमवार को ही मदन के भाई महेश जोशी समेत समर्थकों ने उनके कोतवाली में आत्मसमर्पण करने की बात कही थी। इस पर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। मदन को पकड़ने के लिए रामनगर में आस-पास फोर्स तैनात की गई थी। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि कोतवाली पहुंचते ही आरोपी को पकड़ लिया गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।