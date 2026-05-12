3 दिन से लापता IIT छात्र की गंगनहर में लाश, मोबाइल चैट्स और डायरी में चौंकाने वाले राज
आईआईटी रुड़की के छात्र मोहित की गंगनहर में लाश मिली है। वे तीन दिन से लापता थे। पुलिस को उनके कमरे में जांच के दौरान डायरी और कुछ दस्तावेज मिले हैं।
आईआईटी रुड़की से तीन दिन से लापता पीएचडी छात्र का शव रविवार रात आसफनगर झाल के पास गंगनहर से बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है। छात्र के कमरे से एक डायरी और कुछ दस्तावेज मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्र की मौत का राज डायरी से पता लगेगा।
छात्र की पहचान 34 वर्षीय मोहित कुमार पुत्र जवाहर लाल आर्य निवासी नैनीताल के रूप में हुई है। वह पीएचडी तीसरे वर्ष का छात्र था। रविवार रात पुलिस को आसफनगर झाल के पास नहर में एक शव की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार, मृतक की जेब से मिले मोबाइल और अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान हुई। सोमवार को परिजनों के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आईआईटी प्रशासन ने मोहित की गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई थी। परिजनों के बयान और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
डायरी खोलेगी मौत का राज
आईआईटी रुड़की के पीएचडी छात्र मोहित कुमार की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक छात्र की बहन ने आईआईटी परिसर में मोहित के कमरे की तलाशी ली। इसमें पुलिस और परिजनों के हाथ कुछ ऐसे साक्ष्य लगे हैं, जो इस गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं।
मोहित की बहन जब भाई के कमरे का सामान समेटने पहुंची, तो गहन तलाशी के दौरान उन्हें मोहित की एक निजी डायरी और कुछ अन्य दस्तावेज मिले हैं। माना जा रहा है कि मोहित अपनी मानसिक स्थिति और जीवन में चल रही उथल-पुथल को इस डायरी में दर्ज करता था। परिजनों ने इन साक्ष्यों को पुलिस के सुपुर्द करने का निर्णय लिया है। जांच में यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि मोहित पिछले कुछ समय से डिप्रेशन (अवसाद) से जूझ रहा था। यह तनाव शोध के दबाव के कारण था या कोई निजी वजह थी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल
पुलिस अब डायरी के पन्नों के जरिए छात्र की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करेगी। नैनीताल से आए परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि पीएचडी के अंतिम दौर में पहुंचा उनका होनहार बेटा ऐसा कदम उठा सकता है। मोहित के पिता नहीं है। रुड़की मोहित का शव लेने उसकी बहन समेत अन्य परिजन आए हुए थे। मां का भी रो रोककर बुरा हाल है।
सूचना नहीं देने की वजह भी पता करेगी पुलिस
पुलिस ने बताया कि आईआईटी छात्र मोहित कुमार लातपा था इसकी सूचना आईआईटी प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी। शव मिलने के बाद जब आईआईटी से संपर्क साधा गया तो इस घटना के बारे में जानकारी मिली। सूचना क्यों नहीं दी गई थी, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है।
पुलिस की कार्रवाई और जांच का दायरा बढ़ा
पुलिस ने मोबाइल और डायरी को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डायरी में लिखे गए आखिरी पन्नों से छात्र की मनःस्थिति और संभावित कारणों का पता लगाया जाएगा। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स को भी खंगाला जा रहा है।
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