चार घंटे मलबे में दबा रहा युवक, फिर हुआ चमत्कार, दोस्तों ने मौत के मुंह से निकाला बाहर

नैनीताल के कोटाबाग में आपदा के बाद चमत्कार हुआ। एक युवक चार घंटे मलबे में दबा रहा। सब उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन दोस्तों ने हाथों से मिट्टी कुरेदकर उसकी जान बचाई और बाहर निकाला।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालSun, 24 Aug 2025 10:21 AM
डूबते को तिनके का सहारा तो आपने सुना होगा, लेकिन नैनीताल में जो हुआ, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिट्टी और पत्थरों के पहाड़ तले एक युवक चार घंटे मलबे में दबा रहा, लेकिन उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। हाथों से मिट्टी कुरेदते रहे… और आखिरकार उस युवक को जिंदा बाहर निकाल लिया। यह मंजर जिसने भी देखा... युवक और उसके दोस्तों की हिम्मत को सलाम किया।

जानकारी के अनुसार, कोटाबाग में शनिवार को सिंचाई नहर का काम कर रहे युवा मजदूरों पर अचानक भारी मलबा आ गिरा। चार मजदूरों में से दो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन 18 वर्षीय विशेष और गौरव सिंह मलबे में दब गए। साथी मजदूरों ने हिम्मत दिखाई और हाथ से मिट्टी कुरेदकर गौरव का सिर बाहर निकाला, जिससे उसकी सांसें चल पड़ीं। इसके बाद चार घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग चली। बारिश और ऊपर से लगातार गिरते मलबे ने रेस्क्यू को और खतरनाक बना दिया।

गांव के लोग भी उम्मीद बनकर उतरे। किसी ने बेलचा थामा, किसी ने नंगे हाथों से मिट्टी खुरची, तो कोई गिरते पत्थरों को संभालता रहा। ग्रामीणों की सूझबूझ और जज्बे से आखिरकार दोनों मजदूरों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया।

दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस हादसे में ग्रामीणों ने जिस तरह साहस और इंसानियत की मिसाल पेश की, वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है।

