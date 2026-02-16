माइनस 14 डिग्री और हिमस्खलन का खतरा; आदि कैलाश में जवानों का प्रोजेक्ट 'हीरक'
Project Hirak: पवित्र आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर आवाजाही सुचारु करने के लिए बीआरओ का ‘प्रोजेक्ट हीरक’ कठिन से कठिन परिस्थितियों में लगातार कार्य कर रहा है। यहां माइनस 14 डिग्री तापमान और हिमस्खलन के खतरे के बावजूद बीआरओ की टीम जुटी है।
Project Hirak: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पवित्र आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर 5 फीट जमी बर्फ को हटाने और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए बीआरओ की टीम जुटी हुई है। भारी बर्फबारी, बार-बार हो रहे हिमस्खलन और शून्य से नीचे तापमान के बीच भी टीमें दिन-रात बर्फ हटाने के अभियान में जुटी हैं।
BRO के अधिकारियों के अनुसार, ऊंचाई वाले इलाकों में मशीनरी की तैनाती, जोखिम भरे ढलानों पर स्नो-कटिंग और मौसम की अनिश्चितता के बावजूद मार्ग को सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। यह मार्ग उत्तराखंड के सबसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरता है, जहां मौसम पल-पल बदलता है और हिमस्खलन का खतरा बना रहता है। बीआरओ ने इसे ‘प्रोजेक्ट हीरक’ नाम दिया है।
आदि कैलाश को ‘छोटा कैलाश’ भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी क्षेत्र में स्थित है और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बीच बीआरओ की टीम अत्याधुनिक स्नो-कटर मशीनों और भारी उपकरणों के साथ बर्फ हटाने का काम कर रही है।
प्रोजेक्ट हीरक
प्रोजेक्ट 'हीरक' के तहत बीआरओ इंजीनियर और श्रमिक दिन-रात बर्फ की मोटी परतों को हटाकर सड़क को फिर से चालू करने में लगे हैं। कई स्थानों पर बर्फ की मोटाई कई फीट तक पहुंच जाती है, वहीं पहाड़ी ढलानों से अचानक हिमस्खलन का खतरा भी बना रहता है। इसके बावजूद जवानों का उद्देश्य केवल सड़क खोलना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है।
गौरतलब है कि यह मार्ग सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत-चीन सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों को जोड़ता है। यहां कनेक्टिविटी बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। सड़क खुलने से न केवल तीर्थयात्रियों को लाभ होगा, बल्कि सीमांत गांवों में रहने वाले स्थानीय लोगों को भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।
कठोर मौसम के बावजूद ‘प्रोजेक्ट हीरक’ की टीमें लगातार प्रगति कर रही हैं। बीआरओ ने कहा है कि उनका लक्ष्य जल्द से जल्द मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और चालू करना है, ताकि आगामी यात्रा सत्र से पहले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।