मदरसे से गुजरात और उत्तराखंड के चार छात्र संदिग्ध हालत में लापता, उम्र 13 से 16 साल

संक्षेप:

हरिद्वार के मदरसे से चार नाबालिग छात्र अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। इनकी उम्र 13 से 16 साल बताई जा रही है। ये छात्र गुजरात और उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं।

Dec 17, 2025 12:14 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पथरी थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव स्थित एक मदरसे से हाफिज की तालीम ले रहे चार नाबालिग छात्र संदिग्ध हालात में लापता हो गए। लापता छात्रों की उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में दहशत का माहौल बन गया।

मिली जानकारी के अनुसार अलावलपुर गांव के इस मदरसे में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार को यहां पढ़ाई के दौरान हाफिज की शिक्षा ले रहे चार छात्र अचानक गायब हो गए। इनमें एक छात्र 13 वर्ष का, एक 16 वर्ष का और दो छात्र 15-15 वर्ष के हैं। चारों के अचानक लापता होने से मदरसे के प्रबंधन और ग्रामीणों में भी चिंता बढ़ गई है।

लापता छात्रों में से तीन हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक छात्र गुजरात का निवासी बताया जा रहा है। हरिद्वार के तीन छात्रों में दो पथरी क्षेत्र और एक बहादराबाद क्षेत्र का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार तीनों के पिता गांव में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बच्चों के परिजनों ने पुलिस से जल्द से जल्द तलाश की मांग की है।

घटना की सूचना मदरसे के इमाम ने पथरी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत तलाश अभियान शुरू कर दिया। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और संभावित स्थानों पर टीमें भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही छात्रों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
