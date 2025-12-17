मदरसे से गुजरात और उत्तराखंड के चार छात्र संदिग्ध हालत में लापता, उम्र 13 से 16 साल

संक्षेप: हरिद्वार के मदरसे से चार नाबालिग छात्र अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। इनकी उम्र 13 से 16 साल बताई जा रही है। ये छात्र गुजरात और उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं।

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पथरी थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव स्थित एक मदरसे से हाफिज की तालीम ले रहे चार नाबालिग छात्र संदिग्ध हालात में लापता हो गए। लापता छात्रों की उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में दहशत का माहौल बन गया।

मिली जानकारी के अनुसार अलावलपुर गांव के इस मदरसे में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार को यहां पढ़ाई के दौरान हाफिज की शिक्षा ले रहे चार छात्र अचानक गायब हो गए। इनमें एक छात्र 13 वर्ष का, एक 16 वर्ष का और दो छात्र 15-15 वर्ष के हैं। चारों के अचानक लापता होने से मदरसे के प्रबंधन और ग्रामीणों में भी चिंता बढ़ गई है।

लापता छात्रों में से तीन हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक छात्र गुजरात का निवासी बताया जा रहा है। हरिद्वार के तीन छात्रों में दो पथरी क्षेत्र और एक बहादराबाद क्षेत्र का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार तीनों के पिता गांव में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बच्चों के परिजनों ने पुलिस से जल्द से जल्द तलाश की मांग की है।