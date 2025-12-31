जबरन सिगरेट पिलाकर किशोरी से अश्लील हरकतें, बाप ने ही आरोपी बेटे का सिर मुंडवाया

संक्षेप: देहरादून में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। वह जबरन सिगरेट पिलाकर उससे अश्लील हरकत कर रहा था। आरोपी के पिता ने ही बेटे को सजा के तौर पर उसका सिर मुंडवा दिया।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक युवक के नाबालिग लड़की के साथ अश्लीलता करने और उसे सिगरेट पिलाने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया। आरोपी के घरवाले भी सूचना पर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सजा के तौर पर युवक का सिर मुंडवा दिया। युवक पर नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है।

घटना देहरादून के हरभजवाला क्षेत्र की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सूचना पर आरोपी युवक को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को एक युवक पड़ोस की नाबालिग लड़की संग आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया। उसे सिगरेट पिलाकर अश्लीलता कर रहा था। कुछ युवकों ने दोनों को देख लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई।

बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने युवक की इस हरकत पर कड़ा विरोध जताया। माहौल गरमाता देख युवक के चाचा और पिता मौके पर पहुंचे। बजरंग दल के विकास वर्मा ने बताया कि दंड स्वरूप युवक के चाचा ने उसका सिर मुंडवा दिया। इस दौरान युवक के पिता भी मौजूद रहे।