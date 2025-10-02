बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या, उत्तराखंड से अपहरण बिजनौर और मुरादाबाद में दरिंदगी
काशीपर की 15 वर्षीय किशोरी की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो महिलाओं समेत 5 को अरेस्ट किया है। आरोपियों ने बच्ची को काशीपुर में रखा, फिर बिजनौर और मुरादाबाद भी ले गए।
मानसिक रूप से कमजोर 15 वर्षीय किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। किशोरी का शव 22 सितंबर को मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में मिला था। पुलिस ने मामले में दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। आरोपियों ने नाबालिग को पहले काशीपुर में रखा, फिर बिजनौर और गजरौला भी ले जाया गया।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बिजनौर व हाल कुंडा थाना क्षेत्र में रह रही महिला ने 29 सितंबर को पुलिस को शिकायत दी। उसने बताया कि उसकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी 10 सितंबर को बिना बताए लापता हो गई। बेटी को मिर्गी के दौरे भी आते थे। शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू हुई।
जांच में सामने आया कि आरोपी किशोरी को मुरादाबाद ले गए। जब उसने घर लौटने की जिद की तो पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर शव खेत में फेंक दिया।
मां को जुर्माने के नाम पर डराया
कुंडा थाना प्रभारी रवि सैनी ने बताया कि सभी आरोपी एक ही मकान में अलग-अलग कमरों में रहते थे। नाबालिग की मां एक कंपनी में काम करती थी। आरोपियों ने नाबालिग को पहले काशीपुर में शीला के घर रखा, फिर बिजनौर और गजरौला ले जाया गया। आरोपी पीड़िता की मां रिपोर्ट लिखाने पर जुर्माने का डर दिखाते रहे।
