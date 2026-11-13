मंत्री रेखा आर्या के पति जेल में कैसे काट रहे दिन, बीमारी का बहाना न स्पेशल सुविधा; नंबर से पहचान
मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के दिन अब जेल में कट रहे हैं। उन्होंने न स्पेशल सुविधा मांगी है और न बीमारी का बहाना बनाया है। जेल में उनकी पहचान अब नंबर से है।
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की अब जेल में पहचान नाम से नहीं, बल्कि बंदी संख्या 92357 से है। सुद्धोवाला की जिला जेल में बंद गिरधारी को बाकी बंदियों की तरह साधारण बैरक में रखा गया है। जेल अफसरों के मुताबिक, उन्होंने न तो बीमारी का बहाना बनाकर विशेष सुविधा की मांग की है और न अलग बैरक की इच्छा जताई है। फिलहाल वह सामान्य बंदियों के बीच जेल में समय बिता रहे हैं। दूसरी ओर, इस मामले में सामने आए वायरल ऑडियो की पुष्टि के लिए एसआईटी उनके वॉयस सैंपल लेने की तैयारी में जुटी है।
सामान्य बंदियों के बीच कट रहे दिन
जिला जेल अधिकारियों के अनुसार, गिरधारी लाल साहू को बाकी बंदियों से अलग कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। सामान्य बंदियों के बीच साहू के दिन कट रहे हैं। बता दें कि मंत्री रेखा आर्या और गिरधारी साहू के बीच विवाद तब सामने आया, जब रेखा ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जारी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में एसआईटी जांच जारी है।
वायरल ऑडियो की पुष्टि के लिए आवाज का नमूना जरूरी
इस पूरेमामले में सामने आए वायरल कथित ऑडियो की सत्यता की जांच पुलिस के लिए अहम है। इसके लिए गिरधारी साहू का वॉयस सैंपल लिया जाना है, ताकि उसका ऑडियो में मौजूद आवाज से मिलान कराया जा सके। इसकी जांच कर रही एसआईटी अब अदालत खुलने का इंतजार कर रही है। आगामी 16 नवंबर को कोर्ट खुलने पर एसआईटी वॉयस सैंपल लेने की अनुमति के लिए विधिवत अर्जी दाखिल करेगी।
15 अक्तूबर को मंत्री ने दर्ज कराया था मुकदमा
मंत्री रेखा आर्या ने 15 अक्तूबर को कैंट कोतवाली में अपने पति गिरधारी साहू के खिलाफ मुकदमा कराया था। इसमें धोखाधड़ी, मारपीट एवं एससी-एसटी ऐक्ट समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर कर उनको कुछ कंपनियों के निदेशक पद से भी हटाया गया।
छह नवंबर को झांसी से हुई थी गिरधारी की गिरफ्तारी
पुलिस ने छह नवंबर को गिरधारी साहू को झांसी से गिरफ्तार किया था। वहीं, उनके भतीजे सतेंद्र को बरेली से पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद से दोनों सुद्धोवाला स्थित देहरादून जिला जेल में बंद हैं। अब एसआईटी की अगली कार्रवाई गिरधारी साहू के वॉयस सैंपल लेने और वायरल ऑडियो की जांच से जुड़ी हुई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन